Сніданок довголіття: експерти розповіли, що їсти зранку, щоб продовжити життя

На сніданок потрібно їсти ті продукти, які будуть не лише корисними, а й сприятимуть довгому та щасливому життю. Експерти з довголіття розповіли, що краще їсти зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що їдять експерти з довголіття

Врач-терапевт Сюзанна Дж. Ферри, яка має подвійний сертифікат із сімейної медицини та медицини проти старіння, розповіла, що починати свій день варто з овочів і яєць.

"Я їм яйця з різнокольоровими овочами та оливковою олією", - поділився вона.

Доктор філософії Рагав Сегал розповів, що в його сніданок входить омлет зі шпинатом, помідорами, грибами та трохи сиру. Зазвичай він поєднує це з авокадо або копченим лососем.

Обидва експерти кажуть, що яйця та овочі на сніданок насичують поживними речовинами, які науково пов’язані з довголіттям.

"Такий сніданок чудовий, оскільки він насичений білком, який чудово підходить для здоров’я опорно-рухового апарату. Овочі додають купу вітамінів і антиоксидантів, а також клітковину, які чудово підходять для здоров’я кишківника. Крім того, корисні жири з авокадо або лосося чудово впливають на ваше серце та когнітивне здоров’я", - сказав Сегал.

Вживання яєць зменшує смертність

Одне наукове дослідження, яке враховувало дані понад 18 000 дорослих людей, показало, що регулярне вживання яєць пов’язане з нижчим рівнем смертності.

До того ж вегетаріанська дієта пов’язана зі зниженням ризику багатьох хронічних захворювань, які можуть загрожувати тривалості життя.

Доктор Моніша Бханоте, п’ятикратний сертифікований лікар і експерт із довголіття, також включає овочі у свій сніданок, але робить це не так.

"Два сніданки, які я регулярно люблю - це кокосовий йогурт з насінням конопель і чорницею, який робиться швидко й легко, і запечена фіолетова солодка картопля з заправкою місо з кеш’ю, яка є водночас ситною та глибоко поживною", - додала вона.

Фіолетова солодка картопля є основним продуктом харчування у "блакитній зоні", де зазвичай живуть довгожителі. Цей особливий овоч містить високий вміст антоціанів, типу флавоноїдів (антиоксидантів), які допомагають захистити від хронічного запалення.

За словами Бханоте, насіння коноплі є чудовим джерелом жирних кислот омега-3 і омега-6 в оптимальному співвідношенні, підтримуючи здоров’я серця та зменшуючи запалення.

Вона також зазначила, що пробіотики в кокосовому йогурті сприяють здоровому мікробіому кишечника, який допомагає зменшити запалення та підтримує міцну імунну систему, що є важливим для довголіття. Чорниця має високий вміст клітковини та антиоксидантів, які допомагають захистити від хронічного запалення.

Які продукти скорочують життя

Усі троє експертів кажуть, що потрібно уникати ультраобробленої їжі та жирного м’яса (наприклад, ковбаси чи бекону) під час сніданку.

Продукти з високим вмістом ультраоброблених продуктів пов’язані зі скороченням тривалості життя. Так само регулярне вживання червоного або обробленого м’яса підвищує ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Також зведення до мінімуму цукру під час сніданку є ще одним способом збільшити роки життя. Це означає уникати солодких пластівців, ароматизованих йогуртів і випічки.