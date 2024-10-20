Назван лучший завтрак для женщин

Нет более важного приёма пищи, чем завтрак, ведь от него зависит, как организм будет работать в течение дня. Итак, что нужно есть, чтобы иметь много энергии, но не набирать вес?

Что нужно употреблять женщинам, чтобы не набирать вес и зарядиться энергией, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medical News.

Стимулирует ли завтрак обмен веществ?

Выбор правильных продуктов, особенно для завтрака, может поддержать ваш метаболизм, помочь вам похудеть и поддерживать стабильный вес, а также снизить риск развития заболеваний.

Правильный первый прием пищи стимулирует не только сжигание калорий, но и метаболизм питательных веществ, их усвоение, восстановление повреждений и регенерацию клеток.

Основные энергетические питательные вещества включают углеводы, жиры и белки. Способ их обработки оказывает влияние не только на количество жира в организме. Косвенно это может вызвать такие состояния, как постпрандиальная гипергликемия или гипогликемия, увеличивая риск метаболических расстройств.

Чтобы определить, как завтраки с разным составом влияют на метаболизм, ученые создали соответствующую математическую модель. В то же время это помогло восполнить пробелы в имеющихся знаниях о влиянии первого приема пищи на женщин, которые исторически были недостаточно представлены в исследованиях.

Что есть на завтрак, чтобы похудеть?

Как выяснили специалисты, у женщин более интенсивный метаболизм жирных кислот, а не углеводов, чем у мужчин. Поэтому для поддержания оптимального уровня энергии и здоровья женщинам будет больше полезен завтрак, богатый жирами, тогда как в случае мужчин первый прием пищи должен быть более богат углеводами.

Мужской завтрак может включать углеводные блюда, богатые растворимой клетчаткой. Это может быть: овсянка, йогурт с фруктами и орехами или хорошо сбалансированный смузи.

Яйца с овощами на завтрак - идеальный выбор для женщины (фото: freepik.com)

В случае с женщинами более рекомендуется следующее: пудинг чиа с кокосом, яйца с овощами и оливковым маслом или творог с семенами и фруктами.

"Мы предполагаем, что на повышенную зависимость от метаболизма жиров у женщин влияют гендерные отличия в печени и жировой ткани", - рассказала Анита Т. Лейтон из Университета Ватерлоо в Онтарио, ведущий автор исследования.

Однако печень женщины сохраняет больше гликогена, чем печень мужчины, что приводит к снижению гликогенолиза (распада гликогена) и более низкому производству глюкозы по сравнению с мужской моделью.

Это понижение уровня глюкозы в крови способствует окислению свободных жирных кислот другими органами и тканями, что приводит к ускорению общего обмена жиров.

Проще говоря, женщины накапливают больше жира, но они также сжигают больше жира во время длительных периодов физических упражнений и более эффективно метаболизируют его, когда употребляют во время еды после ночного голодания. Как объясняет доктор Лейтон, жир является самым распространенным источником энергии, позволяющим женщинам покрывать высокие расходы на питание во время беременности и лактации. Специалист также указывает, что различия между полами, скорее всего, связаны с более высоким уровнем эстрогена у женщин.