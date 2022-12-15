UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Щоб інші спали в ліжках": у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопах

Показали, як ЗСУ відпочивають в окопах (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Військові Збройних сил Україні щодня героїчно захищають країну та звільняють території з-під окупації. Також їм доводиться спати в окопах, щоб українці були у безпеці.

Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

На знімку видно, як боєць Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відпочиває в окопі на фронті. Він повністю у бойовій формі, також біля нього лежить автомат.

"Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ показали, як захисники відпочивають в окопах (facebook.com/UkrainianLandForces)

У коментарях користувачі вдячні військовим за їхню роботу і за те, що вони ризикуючи своїм життя захищають країну від окупантів:

  • В кожному кабінеті чиновників повинні висіти такі фото;
  • Страшно, що зі свого боку ти не так і багато можеш зробити;
  • А хтось радіє снігу;
  • В ці окопи відправити тих, хто не задоволений графіками відключення світла;
  • Щира подяка та низький уклін нашим захисникам і захисницям.

Раніше бійці ЗСУ показували, як харчуються на війні. Зокрема, в їх меню є борщ, вареники, салати і навіть суші.

Також ми показували відео, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Україниокопи