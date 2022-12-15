"Щоб інші спали в ліжках": у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопах

Військові Збройних сил Україні щодня героїчно захищають країну та звільняють території з-під окупації. Також їм доводиться спати в окопах, щоб українці були у безпеці.
Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
На знімку видно, як боєць Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відпочиває в окопі на фронті. Він повністю у бойовій формі, також біля нього лежить автомат.
"Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники", - йдеться у повідомленні.
У коментарях користувачі вдячні військовим за їхню роботу і за те, що вони ризикуючи своїм життя захищають країну від окупантів:
Раніше бійці ЗСУ показували, як харчуються на війні. Зокрема, в їх меню є борщ, вареники, салати і навіть суші.
Також ми показували відео, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах.