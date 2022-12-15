"Чтобы другие спали в кроватях": в ВСУ показали щемящее фото, как защитники отдыхают в окопах

На фото видно, как боец Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отдыхает в окопе на фронте. Он полностью в боевой форме, а также возле него лежит автомат.

"Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах отдыхают наши защитники", - говорится в сообщении.

В ВСУ показали, как защитники отдыхают в окопах (facebook.com/UkrainianLandForces)

В комментариях пользователи благодарны военным за их работу и за то, что они рискуя своей жизнью защищают страну от оккупантов: