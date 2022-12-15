"Чтобы другие спали в кроватях": в ВСУ показали щемящее фото, как защитники отдыхают в окопах

Военные Вооруженных сил Украины каждый день героически защищают страну и освобождают территории из-под оккупации. Также им приходится спать в окопах, чтобы украинцы были в безопасности.
Фото опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
На фото видно, как боец Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отдыхает в окопе на фронте. Он полностью в боевой форме, а также возле него лежит автомат.
"Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах отдыхают наши защитники", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи благодарны военным за их работу и за то, что они рискуя своей жизнью защищают страну от оккупантов:
Ранее бойцы ВСУ показывали, как питаются на войне. В частности, в их меню есть борщ, вареники, салаты и даже суши.
Также мы показывали видео, как ВСУ встречают люди в освобожденных городах.