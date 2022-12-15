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"Щоб інші спали в ліжках": у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопах

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 16:20
"Щоб інші спали в ліжках": у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопах Показали, як ЗСУ відпочивають в окопах (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Військові Збройних сил Україні щодня героїчно захищають країну та звільняють території з-під окупації. Також їм доводиться спати в окопах, щоб українці були у безпеці.

Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

На знімку видно, як боєць Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відпочиває в окопі на фронті. Він повністю у бойовій формі, також біля нього лежить автомат.

"Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники", - йдеться у повідомленні.

&quot;Щоб інші спали в ліжках&quot;: у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопахУ ЗСУ показали, як захисники відпочивають в окопах (facebook.com/UkrainianLandForces)

У коментарях користувачі вдячні військовим за їхню роботу і за те, що вони ризикуючи своїм життя захищають країну від окупантів:

  • В кожному кабінеті чиновників повинні висіти такі фото;
  • Страшно, що зі свого боку ти не так і багато можеш зробити;
  • А хтось радіє снігу;
  • В ці окопи відправити тих, хто не задоволений графіками відключення світла;
  • Щира подяка та низький уклін нашим захисникам і захисницям.

Раніше бійці ЗСУ показували, як харчуються на війні. Зокрема, в їх меню є борщ, вареники, салати і навіть суші.

Також ми показували відео, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах.

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Збройні сили України окопи