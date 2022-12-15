"Щоб інші спали в ліжках": у ЗСУ показали щемливе фото, як захисники відпочивають в окопах
Військові Збройних сил Україні щодня героїчно захищають країну та звільняють території з-під окупації. Також їм доводиться спати в окопах, щоб українці були у безпеці.
Фото опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
На знімку видно, як боєць Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відпочиває в окопі на фронті. Він повністю у бойовій формі, також біля нього лежить автомат.
"Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ показали, як захисники відпочивають в окопах (facebook.com/UkrainianLandForces)
У коментарях користувачі вдячні військовим за їхню роботу і за те, що вони ризикуючи своїм життя захищають країну від окупантів:
- В кожному кабінеті чиновників повинні висіти такі фото;
- Страшно, що зі свого боку ти не так і багато можеш зробити;
- А хтось радіє снігу;
- В ці окопи відправити тих, хто не задоволений графіками відключення світла;
- Щира подяка та низький уклін нашим захисникам і захисницям.
Раніше бійці ЗСУ показували, як харчуються на війні. Зокрема, в їх меню є борщ, вареники, салати і навіть суші.
Також ми показували відео, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах.