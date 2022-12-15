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"Чтобы другие спали в кроватях": в ВСУ показали щемящее фото, как защитники отдыхают в окопах

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Четверг 15 декабря 2022 16:20
"Чтобы другие спали в кроватях": в ВСУ показали щемящее фото, как защитники отдыхают в окопах Показали, как ВСУ отдыхают в окопах (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных сил Украины каждый день героически защищают страну и освобождают территории из-под оккупации. Также им приходится спать в окопах, чтобы украинцы были в безопасности.

Фото опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

На фото видно, как боец Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отдыхает в окопе на фронте. Он полностью в боевой форме, а также возле него лежит автомат.

"Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах отдыхают наши защитники", - говорится в сообщении.

&quot;Чтобы другие спали в кроватях&quot;: в ВСУ показали щемящее фото, как защитники отдыхают в окопахВ ВСУ показали, как защитники отдыхают в окопах (facebook.com/UkrainianLandForces)

В комментариях пользователи благодарны военным за их работу и за то, что они рискуя своей жизнью защищают страну от оккупантов:

  • В каждом кабинете чиновников должны висеть такие фотографии;
  • Страшно, что со своей стороны ты не так много можешь сделать;
  • А кто-то радуется снегу;
  • В эти окопы отправить тех, кто не удовлетворен графиками отключения света;
  • Искреннее благодарность и низкий поклон нашим защитникам и защитницам.

Ранее бойцы ВСУ показывали, как питаются на войне. В частности, в их меню есть борщ, вареники, салаты и даже суши.

Также мы показывали видео, как ВСУ встречают люди в освобожденных городах.

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