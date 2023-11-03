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У Steam зростає популярність української мови. Вже 4000 ігор "солов'їною"!

П'ятниця 03 листопада 2023 20:15
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У Steam зростає популярність української мови. Вже 4000 ігор "солов'їною"! У Steam вже більше 4 000 ігор підтримують українську мову (фото: Steam)
Автор: Павло Колеснік

На платформі Steam довгий час українська локалізація ігор залишалася обмеженою, але зараз ситуація змінюється на краще: вже понад 4 000 ігор підтримують українську мову, принаймні, у вигляді українських субтитрів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-сервіс цифрового розповсюдження комп'ютерних ігор та програм Steam.

Актуальна кількість ігор з українською локалізацією на Steam становить 4 142, що становить приблизно 4,2 відсотка від загальної кількості на платформі. Крім цього, на Steam також представлено 1 959 DLC та 78 додатків, які теж підтримують українську мову.

За кількістю ігор з українською локалізацією в Steam ми посідаємо 18-е місце, випереджаючи такі мови, як шведська, тайська, угорська та арабська, але поступаючись португальській, турецькій, чеській та нідерландській.

Цікаво, що згідно з останнім опитуванням користувачів Steam про переваги мови інтерфейсу, тільки 0,5 відсотків встановили українську мову на платформі. Проте наша мова посідає 14-те місце за популярністю серед юзерів.

Хоча українська мова поки не займає домінуючої позиції, зростання кількості ігор з українською локалізацією на Steam свідчить про позитивні зміни у розвитку українського локалізованого контенту. Сподіваємося, що це число продовжуватиме зростати в майбутньому, надаючи гравцям більше можливостей насолоджуватися іграми рідною мовою.

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