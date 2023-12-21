С глаз долой! Популярный геймерский сервис позволит "скрывать" игры
Популярная среди большинства геймеров сетевая игровая платформа Steam компании Valve обновляет корзину пользователей и позволяет "скрывать" выбранные игры от чужих глаз.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о сервисе, возможностях для геймеров, обновленной корзине и настройках конфиденциальности.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Steam, Store.Steampowered, Wikipedia.
Главное о Steam
Steam - сервис компании Valve (известного разработчика видеоигр), предоставляющий услуги цифровой дистрибуции, многопользовательских игр и общения игроков.
Он используется для получения автоматических обновлений и новинок как продуктов Valve, так и сторонних разработчиков (Activision, Codemasters, Eidos Interactive, Epic Games, GSC Game World, ID Software, Sega, THQ, Atari, Rockstar Games, Ubisoft, NCSoft и т.д.).
Кроме того, сервис предлагает инструменты для разработчиков игр, программы, музыку, фильмы и геймерское оборудование.
Интерфейс платформы (скриншот: store.steampowered.com)
Основные возможности
Основная услуга Steam - продажа видеоигр. Их загрузка требует специального приложения на компьютере - Steam-клиента.
Покупать игры геймеры могут как отдельно (по одной), так и в составе "пакетов" из нескольких игр (так стоимость одной игры ниже).
При этом если игра создана для разных операционных систем, после покупки и загрузки играть в нее можно на любой из них (благодаря службе SteamPlay).
Кроме того, у каждого пользователя Steam есть "кошелек", в который он перечисляет деньги онлайн (поддерживаются платежи по Visa, MasterCard, AMEX, Discover, JCB, PayPal, WebMoney, ClickandBuy и т.д.).
После покупки на электронную почту клиента высылается квитанция, которую можно распечатать (как чек в магазине дисков).
Важно и то, что игроки в течение двух недель могут вернуть не понравившиеся им игры и получить потраченные средства назад - при условии, что время игры не превысило двух часов.
Некоторые игры можно купить со скидкой (скриншот: store.steampowered.com)
Обновленная корзина
Согласно информации на странице магазина Steam, с 20 декабря 2023 года пользователи, приобщившиеся к бета-тестированию клиента Steam, будут видеть обновленную версию корзины при оформлении покупок.
Уточняется, что она получила ряд новых функций:
- "линейные" подарки (покупать подарки можно одновременно для нескольких друзей и для себя, не оформляя ряда отдельных операций)
- одинаковое содержимое на всех устройствах (из которых вы вошли в свой аккаунт Steam)
- приватные покупки (скрыть игры от других можно будет еще до покупки)
"Скрыть" игру несложно (скриншот: store.steampowered.com)
Приватные игры
Выбирая между несколькими уровнями конфиденциальности для своего профиля и списка игр, пользователи получили возможность "скрыть" часть своей коллекции.
После того как геймеры отметят выбранные игры "приватными", они исчезнут отовсюду, где кто-либо другой может их увидеть. Не будет отображаться ни название игры, ни проведенное в ней время, ни внутриигровой статус.
"Благодаря этим дополнительным настройкам большая часть вашей библиотеки Steam будет видна для ваших друзей, поэтому они будут знать, во что вы играете, и смогут присоединиться к игре. Остальное же будет только для вас", - пояснили на платформе.
Войти в Steam можно несколькими способами (скриншот: store.steampowered.com)
Как "скрыть" игру
Обозначить игру "приватной" можно тремя путями:
- в корзине
- в списке игр (доступном в браузере)
- в библиотеке клиента Steam (страница игры - значок шестерни - "Управление")
"Мы работаем и над другими обновлениями процесса оформления покупок, поэтому не забывайте отправлять нам отзывы и сообщать об ошибках", - подытожили разработчики.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Steam растет популярность украинского языка - уже 4000 игр "соловьиной".
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