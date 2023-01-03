Щоб не були "підошвою": основні помилки у приготуванні відбивних

М'ясо

Для відбивних потрібно правильно вибирати м'ясо - лопаткова частина, корейка, окіст або філе. Ще можна використовувати вирізку. М'ясо має бути свіжим та якісним. Якщо шматок м'яса давно лежить на вітрині - з нього пішов увесь сік і відбивні можуть бути не смачними.

Правильна нарізка

Не нарізайте м'ясо на відбивні дуже тонко. Багато хто любить відбивні зовсім тоненькі, щоб їх можна було використати на бутерброди чи гамбургер. Але це велика помилка, тому що тонка нарізка позбавляє відбивні соку.

Не варто зрізати з відбивних увесь жир, тому що вони вийдуть дуже сухими. Під час обсмажування сало плавиться і робить вашу страву соковитішою.

Також не рекомендується сильно відбивати м'ясо, тому що ви позбавляєте його соковитості та псуєте структуру м'ясних волокон.

Помилки у приготуванні

Перець та спеції до м'яса можна додавати одразу до м'яса, а ось сіль – лише в самому кінці. Посолене м'ясо починає швидко виділяти сік. В ідеалі – перчити та солити відбивні вже на сковороді – за пару хвилин до готовності.

Для обсмажування відбивних вибирайте сковороду з товстим дном, а ще краще – антипригарну.

Обсмажувати відбивні потрібно на середньому вогні. Як варіант - "запечатати" на сковороді, скласти на лист і відправити в духовку - так вони вийдуть ще смачніші та ароматніші.

При обсмажуванні відбивних пам'ятайте, що їх потрібно доводити до готовності. У відбивних ступенів прожарювання як у стейків.

Ще кілька нюансів

Якщо ви хочете урізноманітнити смак відбивних, то використовуйте різні спеції, а при приготуванні - панірувальні сухарі.

Відбивні потрібно відразу подавати на стіл після приготування, поки вони м'які та соковиті. Якщо вони постоять кілька годин – вони стануть сухими та твердими.

М'ясо можна заздалегідь опустити на годину в маринад. Для маринаду можна використовувати спеції, сметану, лимонний сік. Але не додавайте туди сіль.