Чтоб не были "подошвой": главные ошибки в приготовлении отбивных

Отбивные готовят как на праздники, так и в другие дни. И опытные кулинары сталкиваются иногда с ситуацией, когда готовили по проверенному рецепту, а мясо вышло жестким, без сочности или просто невкусными.
Какие ошибки приводят к ухудшению вкуса отбивных - читайте в материале Styler ниже.
Для отбивных нужно правильно выбирать мясо - лопаточная часть, корейка, окорок или филе. Еще можно использовать вырезку. Мясо должно быть свежим и качественным. Если кусок мяса давно лежит на витрине - из него ушел весь сок и отбивные могут получиться не вкусными.
Не нарезайте мясо на отбивные очень тонко. Многие любят отбивные совсем тоненькие, чтобы их можно было использовать на бутерброды или в гамбургер. Но это большая ошибка, так как тонкая нарезка лишает отбивные сока.
Не стоит срезать с отбивных весь жир, так как они получатся очень сухими. Во время обжаривания сало плавится и делает ваше блюдо более сочным.
Также не рекомендуется сильно отбивать мясо, так как вы лишаете его сочности и портите структуру мясных волокон.
Перец и специи к мясу можно добавлять сразу к мясу, а вот соль - только в самом конце. Посоленное мясо начинает быстро выделять сок. В идеале - перчить и солить отбивные уже на сковороде - за пару минут до готовности.
Для обжаривания отбивных выбирайте сковороду с толстым дном, а еще лучше - антипригарную.
Обжаривать отбивные нужно на среднем огне. Как вариант - "запечатать" на сковороде, сложить на противень и отправить в духовку - так они выйдут еще более вкусные и ароматные.
При обжаривании отбивных помните, что их нужно доводить до готовности. У отбивных степеней прожарки как у стейков.
Если вы хотите разнообразить вкус отбивных, то используйте различные специи, а при приготовлении - панировочные сухари.
Отбивные нужно сразу подавать на стол после приготовления, пока они мягкие и сочные. Если они постоят несколько часов - они станут сухими и твердыми.
Мясо можно предварительно опустить на час в маринад. Для маринада можно использовать специи, сметану, лимонный сок. Но не добавляйте туда соль.
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