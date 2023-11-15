ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На що потрібно звертати увагу при виборі трикотажних речей

Середа 15 листопада 2023 12:45
UA EN RU
На що потрібно звертати увагу при виборі трикотажних речей Як правильно обирати трикотажні речі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Трикотажні речі є досить популярними серед жінок, оскільки вони зручні, теплі та завжди доречні. Особливо у холодний період року, коли тепло і затишок дуже цінні.

А про те, як правильно вибрати речі з трикотажу та на що звертати увагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стиліста Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

На які деталі треба звертати увагу при виборі трикотажних речей

Трикотаж - це незамінний матеріал для виробництва одягу, адже він приємний на дотик, має кілька функцій, тобто, він може бути не лише красивим, а ще й дійсно теплим та зручним.

Та попри свої плюси іноді буває досить важко вибрати речі з цього матеріалу. Фасон, колір, посадка, трендовість - все це дуже впливає на вибір трикотажних речей.

Саме тому існує кілька деталей, на які необхідно звернути увагу, коли обираєте таку річ.

На що потрібно звертати увагу при виборі трикотажних речей

Як правильно обирати трикотажні речі (фото: Freepik)

Посадка

Важливо, щоб річ не була занадто облиплою, і між вашим тілом і річчю було достатньо повітря, оскільки це додає комфорту під час того, як ви її одягаєте.

Тканина

Задача трикотажної речі - не лише прикрашати володарку, але й гріти та зберігати тепло тіла. Тому слід звертати додаткову увагу не лише на красу, а й на функціональність тканини.

Зручність

Ще одним важливим аспектом є зручність та якість тканини. Перед тим, як ви купуєте річ, перевірте, чи вона зручна для вас і, чи вона має гарну якість.

Актуальність

Час йде, усе навколо нас змінюється, і ми змінюємося разом із ним. Так само й актуальність речей та модні тенденції, які дуже впливають на сприйняття людини у соціумі.

Будьте уважними - светр, який був модний 5 років тому, не факт, що зараз є актуальним.

Усі ми знаємо, що не актуальні речі шкодять філософії стилю, тому обов'язково зверніть увагу на актуальність речей, які впадають вам в око.

Обов'язково дивіться на те, чи можна цю річ поєднати з багатьма іншими з вашого гардероба.

Раніше ми розповідали про те, чи є кореляція між поєднанням кольорів та статусом.

Також читайте наш матеріал про те, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
тренди гардероб