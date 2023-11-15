На що потрібно звертати увагу при виборі трикотажних речей

Трикотажні речі є досить популярними серед жінок, оскільки вони зручні, теплі та завжди доречні. Особливо у холодний період року, коли тепло і затишок дуже цінні.

А про те, як правильно вибрати речі з трикотажу та на що звертати увагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стиліста Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

На які деталі треба звертати увагу при виборі трикотажних речей

Трикотаж - це незамінний матеріал для виробництва одягу, адже він приємний на дотик, має кілька функцій, тобто, він може бути не лише красивим, а ще й дійсно теплим та зручним.

Та попри свої плюси іноді буває досить важко вибрати речі з цього матеріалу. Фасон, колір, посадка, трендовість - все це дуже впливає на вибір трикотажних речей.

Саме тому існує кілька деталей, на які необхідно звернути увагу, коли обираєте таку річ.

Як правильно обирати трикотажні речі (фото: Freepik)

Посадка

Важливо, щоб річ не була занадто облиплою, і між вашим тілом і річчю було достатньо повітря, оскільки це додає комфорту під час того, як ви її одягаєте.

Тканина

Задача трикотажної речі - не лише прикрашати володарку, але й гріти та зберігати тепло тіла. Тому слід звертати додаткову увагу не лише на красу, а й на функціональність тканини.

Зручність

Ще одним важливим аспектом є зручність та якість тканини. Перед тим, як ви купуєте річ, перевірте, чи вона зручна для вас і, чи вона має гарну якість.

Актуальність

Час йде, усе навколо нас змінюється, і ми змінюємося разом із ним. Так само й актуальність речей та модні тенденції, які дуже впливають на сприйняття людини у соціумі.

Будьте уважними - светр, який був модний 5 років тому, не факт, що зараз є актуальним.

Усі ми знаємо, що не актуальні речі шкодять філософії стилю, тому обов'язково зверніть увагу на актуальність речей, які впадають вам в око.

Обов'язково дивіться на те, чи можна цю річ поєднати з багатьма іншими з вашого гардероба.