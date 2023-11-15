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На что стоит обращать внимание при выборе трикотажных вещей

Среда 15 ноября 2023 12:45
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На что стоит обращать внимание при выборе трикотажных вещей Как правильно выбирать трикотажные вещи (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Трикотажные вещи довольно популярны среди женщин, поскольку они удобны, теплы и всегда уместны. Особенно в холодный период года, когда тепло и уют очень ценны.

А о том, как правильно выбрать вещи из трикотажа и на что обращать внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилиста Элиз Ган "Кишеньковий стилsст".

На какие детали следует обращать внимание при выборе трикотажных вещей

Трикотаж - это незаменимый материал для производства одежды, ведь он приятен на ощупь, имеет несколько функций, то есть, он может быть не только красивым, но и действительно теплым и удобным.

Но, несмотря на свои плюсы, иногда бывает довольно трудно выбрать вещи из этого материала. Фасон, цвет, посадка, трендовость - все это оказывает большое влияние на выбор трикотажных вещей.

Именно поэтому существует несколько деталей, на которые необходимо обратить внимание, выбирая такую вещь.

На что стоит обращать внимание при выборе трикотажных вещей

Как правильно выбирать трикотажные вещи (фото: Freepik)

Посадка

Важно, чтобы вещь не была слишком обтягивающей, и между вашим телом и вещью было достаточно воздуха, поскольку это придает комфорт во время того, как вы ее одеваете.

Ткань

Задача трикотажной вещи - не только украшать обладательницу, но и греть и сохранять тепло тела. Поэтому следует обращать дополнительное внимание не только на красоту, но и на функциональность ткани.

Удобство

Еще одним важным аспектом является удобство и качество ткани. Перед тем, как вы покупаете вещь, проверьте, удобна ли она для вас и, имеет ли она хорошее качество.

Актуальность

Время идет, все вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. Так же актуальность вещей и модные тенденции, которые оказывают большое влияние на восприятие человека в социуме.

Будьте внимательны - свитер, который был моден 5 лет назад, не факт, что сейчас актуален.

Все мы знаем, что не актуальные вещи вредят философии стиля, поэтому обязательно обратите внимание на актуальность вещей, которые бросаются вам в глаза.

Обязательно смотрите на то, можно ли эту вещь соединить эту вещь со многими другими из вашего гардероба.

Ранее мы рассказывали о том,есть ли корреляция между цветовым сочетанием и статусом.

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