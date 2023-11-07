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Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку

Вівторок 07 листопада 2023 21:11
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Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку Стилістка пояснила, які кольори та фасони додають жінкам віку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Альона Прилепа

Не кожна жінка знає, як правильно вибирати одяг, які кольори пасують, а які навпаки можуть додати віку та зробити образ непримітним. Те ж саме стосується і фасону одягу, які ми не завжди влучно обираємо.

Про те, як правильно вибрати фасон, колір та принт одягу, щоб виглядати на свій вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря стиліста Альони Прилепи.

Речі та кольори які додають жінкам віку

"Я впевнена що ви читали або чули, що деякі речі, кольори і навіть принти можуть додавати віку. Я хочу розкрити цю тему, та поділитися з вами, що треба уникати, щоб виглядати молодшою та зі свіжим кольором обличчя", - зазначає Альона.

Стилістка перерахувала, чого саме краще уникати при виборі одягу:

  • рюші, волани, оборки
  • речі з круглим коміром
  • класичні твідові жакети і жилети
  • комір-хомут
  • виріз у формі каплі
  • капелюхи з м'якими полями
  • принт: пейслі, горох, квіти
  • прикраси в Бохо і Ретро стилі
  • одяг в Ретро стилі
  • одяг з коміром у формі трикутника
  • одяг, в якому занадто багато романтики

Який одяг та кольори додають віку жінкам

Альона зазначає, що одяг, який додає віку має деталі крою, оздоблення в основі яких лежать плавні лінії. Своєю чергою плавні лінії асоціюються у нас з романтикою, розміреним, повільним життям, що більше про старість. А ось чіткі, різкі лінії навпаки додають динаміки, швидкості, зухвалості, що асоціюється з молодістю.

За якими правилами обирати одяг, щоб виглядати молодо

За словами Прилепи, наша задача - замінити плавні лінії на різкі. Рюші, волани, оборки повністю прибираємо і залишаємо одяг лаконічного і простого крою, тобто:

  • речі з круглим коміром - замінюємо на комір з гострими кутами
  • класичні твідові жакети і жилети - замінюємо на жакети і жилети з англійським лацканом
  • комір-хомут на трикотажі - заміняємо на звичайний комір, як у гольфа, який тримає форму
  • комір-стійку жакетів і сорочок - замінюємо на V-виріз без коміра
  • принт: пейслі, горох, квіти - заміняємо на принт смужка, клітинка і принти, в яких більше різких ліній
  • капелюхи з мʼякими полями - замінюємо на капелюхи з прямим полем
  • прикраси в Бохо і ретро стилі - на прикраси в актуальному дизайні
  • одяг в Ретро стилі - на одяг сучасному дизайні, з чіткими лініями
  • одяг з коміром-трикутник просто не купуємо - це не актуально, а те що не актуально додає вік
  • одяг з вирізом-капля - замінюємо на V-виріз
  • одяг, в якому занадто багато романтики - замінюємо на одяг в якому від романтики тільки колір.

Поради від стиліста

Ще хочу зазначити що вдалий колір у портретній зоні вагомо впливає на ваш вигляд.

Не раджу розташовувати в портретній зоні темні кольори, бо вони дають тінь на всі вікові зміни на обличчі.

Ще фактурні тканини, як велюр, оксамит, вельвет, додадуть віку, тому обережно використовуйте ці тканини у комплектах.

І не забуваємо що сучасна зачіска, колір волосся і макіяж здатні легко зрізати 10-20 років від фактичного віку.

Фотопорівнння фасонів і кольорів від Альони Прилепи

Також Альона підготувала фото, на яких наглядно демонструє приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні.

Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам вікуСтилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку

Приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні (фото надані стилістом Альною Прилепою)

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