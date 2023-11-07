Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку
Не кожна жінка знає, як правильно вибирати одяг, які кольори пасують, а які навпаки можуть додати віку та зробити образ непримітним. Те ж саме стосується і фасону одягу, які ми не завжди влучно обираємо.
Про те, як правильно вибрати фасон, колір та принт одягу, щоб виглядати на свій вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря стиліста Альони Прилепи.
Речі та кольори які додають жінкам віку
"Я впевнена що ви читали або чули, що деякі речі, кольори і навіть принти можуть додавати віку. Я хочу розкрити цю тему, та поділитися з вами, що треба уникати, щоб виглядати молодшою та зі свіжим кольором обличчя", - зазначає Альона.
Стилістка перерахувала, чого саме краще уникати при виборі одягу:
- рюші, волани, оборки
- речі з круглим коміром
- класичні твідові жакети і жилети
- комір-хомут
- виріз у формі каплі
- капелюхи з м'якими полями
- принт: пейслі, горох, квіти
- прикраси в Бохо і Ретро стилі
- одяг в Ретро стилі
- одяг з коміром у формі трикутника
- одяг, в якому занадто багато романтики
Який одяг та кольори додають віку жінкам
Альона зазначає, що одяг, який додає віку має деталі крою, оздоблення в основі яких лежать плавні лінії. Своєю чергою плавні лінії асоціюються у нас з романтикою, розміреним, повільним життям, що більше про старість. А ось чіткі, різкі лінії навпаки додають динаміки, швидкості, зухвалості, що асоціюється з молодістю.
За якими правилами обирати одяг, щоб виглядати молодо
За словами Прилепи, наша задача - замінити плавні лінії на різкі. Рюші, волани, оборки повністю прибираємо і залишаємо одяг лаконічного і простого крою, тобто:
- речі з круглим коміром - замінюємо на комір з гострими кутами
- класичні твідові жакети і жилети - замінюємо на жакети і жилети з англійським лацканом
- комір-хомут на трикотажі - заміняємо на звичайний комір, як у гольфа, який тримає форму
- комір-стійку жакетів і сорочок - замінюємо на V-виріз без коміра
- принт: пейслі, горох, квіти - заміняємо на принт смужка, клітинка і принти, в яких більше різких ліній
- капелюхи з мʼякими полями - замінюємо на капелюхи з прямим полем
- прикраси в Бохо і ретро стилі - на прикраси в актуальному дизайні
- одяг в Ретро стилі - на одяг сучасному дизайні, з чіткими лініями
- одяг з коміром-трикутник просто не купуємо - це не актуально, а те що не актуально додає вік
- одяг з вирізом-капля - замінюємо на V-виріз
- одяг, в якому занадто багато романтики - замінюємо на одяг в якому від романтики тільки колір.
Поради від стиліста
Ще хочу зазначити що вдалий колір у портретній зоні вагомо впливає на ваш вигляд.
Не раджу розташовувати в портретній зоні темні кольори, бо вони дають тінь на всі вікові зміни на обличчі.
Ще фактурні тканини, як велюр, оксамит, вельвет, додадуть віку, тому обережно використовуйте ці тканини у комплектах.
І не забуваємо що сучасна зачіска, колір волосся і макіяж здатні легко зрізати 10-20 років від фактичного віку.
Фотопорівнння фасонів і кольорів від Альони Прилепи
Також Альона підготувала фото, на яких наглядно демонструє приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні.
Приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні (фото надані стилістом Альною Прилепою)
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