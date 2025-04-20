Що зробити з варених яєць на Великдень: не банальні страви, які готуються за 5 хвилин

Паштет з яєць

Таку закуску дуже люблять у країнах Європи й навіть продають у супермаркетах в спеціальних коробочках. Готується вона дуже легко.

3-4 варених яйця

100 г вершкового масла або ложка майонезу

Гірчиця

Сіль

Перець чорний мелений

Зелень

Можна додати твердий сир

Перебийте усі інгредієнти у блендері або подрібніть за допомогою виделки. Все вимішайте і ви отримаєте смачну намазку на тости.

Фаршировані яйця

Яйця

Твердий сир

Майонез

Часник

Розріжте яйця навпіл, виймайте жовток. Змішайте його з подрібненим твердим сиром (або плавленим), майонезом та додайте 1-2 зубчики часнику.

Начиніть білки пастою та прикрасьте зеленню - у вас готова ідеальна закуска до вечері.

До речі, так само можна зробити пасту з тунцем або печінкою тріски. А ще можна зробити пасту з авокадо. Якщо у вас багато варених яєць, то приготуйте з них смачну закуску (фото: freepik.com)

Суп з яйцем

Яйця

Морква

Картопля

Лавровий лист

Вершки або плавлений сир

Зелень

Такий легенький суп робиться на воді або на овочевому бульйоні. У киплячий бульйон додайте моркву, натерту на тертці та пару картоплин, нарізаних кубиками. Яйця наріжте дрібно і додайте, як зваряться овочі. Ще киньте у суп лавровий лист, сіль, перець. За 5-7 хвилин до кінця приготування додайте трохи вершків або плавленого сиру.

Яйця в клярі

Такої страви ви точно ще не пробували, а вона - неймовірно смачна та цікава.

Розріжте яйця навпіл. Сире яйце збийте. Умочіть варене яйце у збите, потім у борошно і посмажте на сковорідці до хрусткої скоринки.

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