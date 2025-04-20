Что сделать из вареных яиц на Пасху: не банальные блюда, которые готовятся за 5 минут

На Пасху в каждом холодильнике - куча вареных яиц. Выбрасывать жалко, есть просто так уже не хочется. Но есть хорошая новость: из них можно приготовить много вкусных блюд, которые не выглядят как "остатки со стола".
Что можно приготовить из вареных яиц за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Такую закуску очень любят в странах Европы и даже продают в супермаркетах в специальных коробочках. Готовится она очень легко.
Перебейте все ингредиенты в блендере или измельчите с помощью вилки. Все перемешайте и вы получите вкусную намазку на тосты.
Разрежьте яйца пополам, вынимайте желток. Смешайте его с измельченным твердым сыром (или плавленым), майонезом и добавьте 1-2 зубчика чеснока.
Начините белки пастой и украсьте зеленью - у вас готова идеальная закуска к ужину.
Кстати, так же можно сделать пасту с тунцом или печенью трески. А еще можно сделать пасту с авокадо.
Такой легенький суп делается на воде или на овощном бульоне. В кипящий бульон добавьте морковь, натертую на терке и пару картофелин, нарезанных кубиками. Яйца нарежьте мелко и добавьте, как сварятся овощи. Еще бросьте в суп лавровый лист, соль, перец. За 5-7 минут до конца приготовления добавьте немного сливок или плавленого сыра.
Такого блюда вы точно еще не пробовали, а оно - невероятно вкусное и интересное.
Разрежьте яйца пополам. Сырое яйцо взбейте. Обмакните вареное яйцо во взбитое, затем в муку и пожарьте на сковородке до хрустящей корочки.
Важно!
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При написании материала использованы источники: Господинька, Смак, Советы поваров.