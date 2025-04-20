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Что сделать из вареных яиц на Пасху: не банальные блюда, которые готовятся за 5 минут

Вкусные и интересные блюда из вареных яиц на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На Пасху в каждом холодильнике - куча вареных яиц. Выбрасывать жалко, есть просто так уже не хочется. Но есть хорошая новость: из них можно приготовить много вкусных блюд, которые не выглядят как "остатки со стола".

Что можно приготовить из вареных яиц за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Паштет из яиц

Такую закуску очень любят в странах Европы и даже продают в супермаркетах в специальных коробочках. Готовится она очень легко.

  • 3-4 вареных яйца
  • 100 г сливочного масла или ложка майонеза
  • Горчица
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Зелень
  • Можно добавить твердый сыр

Перебейте все ингредиенты в блендере или измельчите с помощью вилки. Все перемешайте и вы получите вкусную намазку на тосты.

Фаршированные яйца

  • Яйца
  • Твердый сыр
  • Майонез
  • Чеснок

Разрежьте яйца пополам, вынимайте желток. Смешайте его с измельченным твердым сыром (или плавленым), майонезом и добавьте 1-2 зубчика чеснока.

Начините белки пастой и украсьте зеленью - у вас готова идеальная закуска к ужину.

Кстати, так же можно сделать пасту с тунцом или печенью трески. А еще можно сделать пасту с авокадо.Если у вас много вареных яиц, то приготовьте из них вкусную закуску (фото: freepik.com)

Суп с яйцом

  • Яйца
  • Морковь
  • Картофель
  • Лавровый лист
  • Сливки или плавленый сыр
  • Зелень

Такой легенький суп делается на воде или на овощном бульоне. В кипящий бульон добавьте морковь, натертую на терке и пару картофелин, нарезанных кубиками. Яйца нарежьте мелко и добавьте, как сварятся овощи. Еще бросьте в суп лавровый лист, соль, перец. За 5-7 минут до конца приготовления добавьте немного сливок или плавленого сыра.

Яйца в кляре

Такого блюда вы точно еще не пробовали, а оно - невероятно вкусное и интересное.

Разрежьте яйца пополам. Сырое яйцо взбейте. Обмакните вареное яйцо во взбитое, затем в муку и пожарьте на сковородке до хрустящей корочки.

Важно!

  • Вареные яйца можно хранить в холодильнике не дольше 5-7 дней.
  • Если скорлупа треснула во время варки или после - лучше съесть такие яйца за 1-2 дня.
  • Не оставляйте окрашенные яйца при комнатной температуре - это быстро сократит их срок хранения.

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При написании материала использованы источники: Господинька, Смак, Советы поваров.

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РецептыПриготовлениеПасхаЯйца