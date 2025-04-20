Что сделать из вареных яиц на Пасху: не банальные блюда, которые готовятся за 5 минут
На Пасху в каждом холодильнике - куча вареных яиц. Выбрасывать жалко, есть просто так уже не хочется. Но есть хорошая новость: из них можно приготовить много вкусных блюд, которые не выглядят как "остатки со стола".
Что можно приготовить из вареных яиц за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Паштет из яиц
Такую закуску очень любят в странах Европы и даже продают в супермаркетах в специальных коробочках. Готовится она очень легко.
- 3-4 вареных яйца
- 100 г сливочного масла или ложка майонеза
- Горчица
- Соль
- Перец черный молотый
- Зелень
- Можно добавить твердый сыр
Перебейте все ингредиенты в блендере или измельчите с помощью вилки. Все перемешайте и вы получите вкусную намазку на тосты.
Фаршированные яйца
- Яйца
- Твердый сыр
- Майонез
- Чеснок
Разрежьте яйца пополам, вынимайте желток. Смешайте его с измельченным твердым сыром (или плавленым), майонезом и добавьте 1-2 зубчика чеснока.
Начините белки пастой и украсьте зеленью - у вас готова идеальная закуска к ужину.
Кстати, так же можно сделать пасту с тунцом или печенью трески. А еще можно сделать пасту с авокадо.Если у вас много вареных яиц, то приготовьте из них вкусную закуску (фото: freepik.com)
Суп с яйцом
- Яйца
- Морковь
- Картофель
- Лавровый лист
- Сливки или плавленый сыр
- Зелень
Такой легенький суп делается на воде или на овощном бульоне. В кипящий бульон добавьте морковь, натертую на терке и пару картофелин, нарезанных кубиками. Яйца нарежьте мелко и добавьте, как сварятся овощи. Еще бросьте в суп лавровый лист, соль, перец. За 5-7 минут до конца приготовления добавьте немного сливок или плавленого сыра.
Яйца в кляре
Такого блюда вы точно еще не пробовали, а оно - невероятно вкусное и интересное.
Разрежьте яйца пополам. Сырое яйцо взбейте. Обмакните вареное яйцо во взбитое, затем в муку и пожарьте на сковородке до хрустящей корочки.
Важно!
- Вареные яйца можно хранить в холодильнике не дольше 5-7 дней.
- Если скорлупа треснула во время варки или после - лучше съесть такие яйца за 1-2 дня.
- Не оставляйте окрашенные яйца при комнатной температуре - это быстро сократит их срок хранения.
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При написании материала использованы источники: Господинька, Смак, Советы поваров.