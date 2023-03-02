Що зробити, щоб волосся швидко росло: дотримуйтесь 10 простих правил

Як харчуватись

По-перше, потрібно постійно підтримувати водний баланс - від 1,5 літра чистої води із лужними добавками + 500-700 мл чаю на травах.

Також потрібно підтримувати рівень хорошого холестерину через зниження кількості жирів у тарілці.

Окрім того, не варто забувати про щоденне включення зелені та овочів у меню.

До того ж потрібно постійно використовувати несмажені горіхи у приготуванні.

Нутриціолог радить постійно чергувати бобові, м’ясо птиці без гормонів та білу дику рибу як основні джерела білка.

Необхідно також кожні 3-4 дні включати у меню жирні сорти риби. Найчастіше варто використовувати авокадо та нежирні органічні йогурти з козячого молока.

Експерт зазначила, що щодня потрібно пити чай на основі сушених ягід.

Не забувайте також мінімізувати продукти з глютену, адже вони знижують відсоток засвоєння мікроелементів.

Правила догляду

Нутриціолог назвала 10 правил догляду за волосся, які сприятимуть швидкому росту волосся. Чого потрібно дотримуватись: