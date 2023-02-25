Чому волосся швидко жирніє та що їсти, щоб запобігти цьому

Усі дівчата хочуть мати доглянуте та гарне волосся. Однак, у багатьох воно дуже швидко жирніє, тому заважає виглядати і відчувати себе найкращим чином. Завадити цьому можна за допомогою правильного харчування.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Яна Копилова в Instagram .

Чому волосся швидко жирніє

Більшість жінок впевнені, що масне волосся у коренів виникає через неправильно підібраний шампунь чи від шапки. Однак, - це міф.

За словами дієтолога, жирніє волосся на другий день від того, що порушується робота сальних залоз. Чим більше сала - тим волосся жирніше. Зокрема, це внутрішня проблема, яка найчастіше пов’язана з харчуванням.⠀

"Багато борошняного, гострого, солодкого = жирне волосся", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як правило, якщо у вас жирне волосся, то потрібно мити голову щодня. Необхідно обирати шампунь, призначений для жирного волосся, що очищує шкіру голови та волосся без додаткового зволоження.

Що потрібно їсти

Дієтолог каже, що у 85% випадків зазначені продукти вирішують проблему з волоссям. Якщо проблема не зникне, то потрібно звернути увагу на ендокринну систему, роботу органів ШКТ та щитовидної залози, наявність шкідливих звичок (алкоголь, паління) та стрес.

Щоб волосся менше жирніло, варто надавати перевагу продуктам: