Що зробити, щоб волосся швидко росло: дотримуйтесь 10 простих правил

Гарне, здорове та густе волосся додає впевненості кожній жінці. Але погана екологія, неякісна їжа та постійні стреси не сприяють росту локонів. Щоб волосся росло швидко, варто дотримуватись 10 простих правил.

Про це повідомила нутриціолог Олена Піддубна в Instagram .

Як харчуватись

По-перше, потрібно постійно підтримувати водний баланс - від 1,5 літра чистої води із лужними добавками + 500-700 мл чаю на травах.

Також потрібно підтримувати рівень хорошого холестерину через зниження кількості жирів у тарілці.

Окрім того, не варто забувати про щоденне включення зелені та овочів у меню.

До того ж потрібно постійно використовувати несмажені горіхи у приготуванні.

Нутриціолог радить постійно чергувати бобові, м’ясо птиці без гормонів та білу дику рибу як основні джерела білка.

Необхідно також кожні 3-4 дні включати у меню жирні сорти риби. Найчастіше варто використовувати авокадо та нежирні органічні йогурти з козячого молока.

Експерт зазначила, що щодня потрібно пити чай на основі сушених ягід.

Не забувайте також мінімізувати продукти з глютену, адже вони знижують відсоток засвоєння мікроелементів.

Правила догляду

Нутриціолог назвала 10 правил догляду за волосся, які сприятимуть швидкому росту волосся. Чого потрібно дотримуватись: