Что сделать, чтобы волосы быстро росли: соблюдайте 10 простых правил

Красивые, здоровые и густые волосы придают уверенности каждой женщине. Но плохая экология, некачественная пища и постоянные стрессы не способствуют росту локонов. Чтобы волосы росли быстро, следует придерживаться 10 простых правил.

Об этом сообщила нутрициолог Елена Пиддубная в Instagram .

Как питаться

Во-первых, нужно постоянно поддерживать водный баланс - от 1,5 литра чистой воды со щелочными добавками + 500-700 мл чая на травах.

Также нужно поддерживать уровень хорошего холестерина через снижение количества жиров в тарелке.

Кроме того, не стоит забывать о ежедневном включении зелени и овощей в меню. К тому же нужно постоянно использовать нежареные орехи в приготовлении.

Нутрициолог советует постоянно чередовать бобовые мясо птицы без гормонов и белую дикую рыбу как основные источники белка.

Необходимо также каждые 3-4 дня включать в меню жирные сорта рыбы. Чаще всего следует использовать авокадо и нежирные органические йогурты из козьего молока.

Эксперт отметила, что каждый день нужно пить чай на основе сушеных ягод.

Не забывайте также минимизировать продукты из глютена, ведь они снижают процент усвоения микроэлементов.

Правила ухода

Нутрициолог назвала 10 правил ухода за волосами, которые будут способствовать быстрому росту волос. Чего нужно придерживаться: