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Що зробити, щоб волосся не електризувалося: ці способи точно допоможуть

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Вівторок 20 грудня 2022 20:28
Що зробити, щоб волосся не електризувалося: ці способи точно допоможуть Що зробити, щоб волосся не електризувалося (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Головна проблема у жінок взимку - це волосся, яке електризується. Це відбувається через сухе повітря, синтетичний і вовняний одяг. Зазвичай воно електризується від шапок та светрів.

Що зробити, щоб волосся не електризувалося - читайте нижче.

Чому електризується волосся

До основних причин електризації волосся відносять:

  • занадто сухе повітря в приміщенні (найчастіше це виникає в сезон опалення, коли ввімкнений обігрівач);
  • неякісна косметика по догляду за волоссям;
  • використання гребінця з пластику або металу;
  • неправильна сушка волосся феном;
  • щоденне носіння шапок та інших головних уборів з синтетичного матеріалу.

Що допоможе

Зволоження

Зволожуючі шампуні і кондиціонери, незмивні сироватки і олії швидко потрапляють у структуру волосся і знижують його статичність. Такі продукти наповнюють волосся вологою і при цьому не роблять його жирним.

Термозахист

Аби запобігти електризації волосся, варто зменшити використання фенів та інших приладів для укладки.

Однак, якщо ви все-таки такими користується, то не варто забувати про термозахист. Обирайте мультифункціональні сироватки, які не лише захистять волосся, але й додадуть йому м'якість. Коли ви сушите волосся, просушуйте його не до кінця, а лише на 90 %, тоді воно буде електризуватися набагато менше.

Лак для волосся

Якщо електризоване волосся в основному турбує вас під час виходу на вулицю, то корисно мати під рукою рятівний продукт. І це буде звичайний лак для волосся середньої або легкої фіксації travel-формату.

Раніше ми повідомляли, як швидко висушити волосся при відключенні світла.

Також ми називали причини, чому плутається волосся.

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