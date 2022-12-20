Що зробити, щоб волосся не електризувалося: ці способи точно допоможуть
Головна проблема у жінок взимку - це волосся, яке електризується. Це відбувається через сухе повітря, синтетичний і вовняний одяг. Зазвичай воно електризується від шапок та светрів.
Що зробити, щоб волосся не електризувалося - читайте нижче.
Чому електризується волосся
До основних причин електризації волосся відносять:
- занадто сухе повітря в приміщенні (найчастіше це виникає в сезон опалення, коли ввімкнений обігрівач);
- неякісна косметика по догляду за волоссям;
- використання гребінця з пластику або металу;
- неправильна сушка волосся феном;
- щоденне носіння шапок та інших головних уборів з синтетичного матеріалу.
Що допоможе
Зволоження
Зволожуючі шампуні і кондиціонери, незмивні сироватки і олії швидко потрапляють у структуру волосся і знижують його статичність. Такі продукти наповнюють волосся вологою і при цьому не роблять його жирним.
Термозахист
Аби запобігти електризації волосся, варто зменшити використання фенів та інших приладів для укладки.
Однак, якщо ви все-таки такими користується, то не варто забувати про термозахист. Обирайте мультифункціональні сироватки, які не лише захистять волосся, але й додадуть йому м'якість. Коли ви сушите волосся, просушуйте його не до кінця, а лише на 90 %, тоді воно буде електризуватися набагато менше.
Лак для волосся
Якщо електризоване волосся в основному турбує вас під час виходу на вулицю, то корисно мати під рукою рятівний продукт. І це буде звичайний лак для волосся середньої або легкої фіксації travel-формату.
Раніше ми повідомляли, як швидко висушити волосся при відключенні світла.
Також ми називали причини, чому плутається волосся.