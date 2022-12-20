Что сделать, чтобы волосы не электризовались: эти способы точно помогут

Главная проблема у женщин зимой - это электризующиеся волосы. Это происходит из-за сухого воздуха, синтетической и шерстяной одежды. Обычно оно электризуется от шапок и свитеров.

Что сделать, чтобы волосы не электризовались - читайте ниже .

Почему электризуются волосы

К основным причинам электризации волос относят:

слишком сухой воздух в помещении (чаще это возникает в сезон отопления, когда включен обогреватель);

некачественная косметика по уходу за волосами;

использование расчески из пластика или металла;

неправильная сушка волос феном;

ежедневное ношение шапок и других головных уборов из синтетического материала.

Что поможет

Увлажнение

Увлажняющие шампуни и кондиционеры, несмываемые сыворотки и масла быстро попадают в структуру волос и снижают их статичность. Такие продукты наполняют волосы влагой и при этом не делают их жирными.

Термозащита

Чтобы предотвратить электризацию волос, следует уменьшить использование фенов и других приборов для укладки.

Однако, если вы все-таки такими пользуетесь, то не стоит забывать о термозащите. Выбирайте мультифункциональные сыворотки, которые не только защитят волосы, но и придадут ему мягкость. Когда вы сушите волосы, просушивайте их не до конца, а только на 90%, тогда они будут электризоваться гораздо меньше.

Лак для волос

Если электризованные волосы в основном беспокоят вас при выходе на улицу, то полезно иметь под рукой спасательный продукт. И это будет обычный лак для волос средней или легкой фиксации travel-формата.