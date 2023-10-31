Зробіть це із різдвяником вже зараз і він рясно зацвіте саме на зимові свята (відео)

Різдвяник асоціюється із зимовими святами, але щоб ця рослина вчасно потішила рясним цвітом, треба за нею правильно доглянути восени.
Про те, які процедури змусять різдвяник цвісти, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.
"Цвіте різдвяник у зимовий період, та якщо цього не відбувається, значить, щось не так із його доглядом. Це може бути через неправильний горщик. Якщо він занадто великий - то рослина буде нарощувати кореневу систему, а не формуватиме бутони. Горщик має бути втричі нижчий за висоту різдвяника", - каже садівниця.
Вона радить дотримуватись наступних правил догляду за рослиною:
"Дотримуючись цих нехитрих правил, ви отримаєте першу бурхливу хвилю цвітіння, після завершення якої різдвянику потрібно дати відпочити протягом приблизно 2-3 тижнів", - каже садівниця.
Після цього треба зменшити полив і прибрати підживлення. Тоді знову з’являються бутони і декабрист готовий до другої хвилі, під час якої треба за них доглядати за тією ж схемою.
Восени у рослини період спокою. Відповідно її потрібно тримати за температури не вище 16 градусів і не підживлювати її. Різдвяник можна залишити у коморі.
"Якщо ви хочете, щоб рослина зацвіла саме на різдвяні свята, наприклад на 25 грудня, то треба відрахувати 50 днів назад і в цей день треба внести вазон у будинок, вибрати йому постійне місце, щоб потім його не переміщувати", - радить експерт.
Потрібно після цього рослину підживлювати калієм і фосфором, та поливати двічі на тиждень.
Жовтень-листопад - це період спокою для різдвяника. У цей час рослина має "відпочивати" у прохолодному місці. Поливати потрібно один раз на тиждень. З другої половини листопада полив і обприскування має бути через день.
У листопаді-грудні у різдвяника розпочинається період бутонізації. Тоді має бути полив рясний і регулярний в міру підсихання ґрунту.
У грудні-лютому під час цвітіння не пересувайте і не рухайте рослину, щоб різдвяник не скинув квіти", - радить експерт.
У період росту (березень-серпень) має бути рівномірний полив м’якою водою, тепло і підживлення двічі на місяць добривами для кактусів.
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