Як обрізати пеларгонію восени, щоб вона рясно цвіла наступного року (відео)

Для рясного цвітіння та правильного розвитку пеларгонії її треба обрізати восени. Також у холодні пору року потрібно зменшити полив та кількість добрив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео каналу "Дім і присадибна ділянка" в You Tube .

Як обрізати пеларгонію восени

"Щоб пеларгонія була красива та постійно квітувала, необхідно регулярно проводити обрізання. Якщо цього не робити, рослина витягнеться, буде менш охоче цвісти. Крім того, необрізана рослина схильна до різних захворювань", - пояснює садівниця.

Обрізку потрібно проводити саме восени. Так живці за зиму виростуть і будуть придатними для висадки навесні у вуличні горщики.

"Найбільше потребують обрізки зональні сорти, при цьому потрібно розрахувати, що від цієї процедури до цвітіння має пройти не менше 3 місяців, щоб встигла сформуватися квіткова брунька", - каже жінка.

Живці з кожного сорту потрібно брати ще до настання заморозків. На живцю зрізають або обламують зелені верхівки пагонів довжиною 5-10 см, щоб ще не були здерев’янілі, але на яких є квіти або бутони, це означає, що гілочки досить дозрілі.

Перед посадкою слід витримати деякий час, щоб зрізанні живці підсохнули, це вбереже їх від загнивання. У живців потрібно обламати всі квітконіжки з квітками й бутонами.

"Також слід обірвати все нижнє листя, залишаючи лише на маківці 2-4 невеликих листки. Корінці у живців пеларгоній утворюються саме на місці зрізу, а не по всій поверхні заглибленої частини стебла", - говорить садівниця.

Для посадки живців можна використати будь-які посудини. На дні потрібно обов’язково зробити дірочки для стікання надлишків води після поливань. Для посадки живців потрібно підготувати пухкий субстрат. Можна взяти звичайну городню землю, перліт і пісок у співвідношенні 1,5 до 1 до 0,5.

Всі компоненти потрібно ретельно перемішати. Заповнивши посудини приготовленою землею, потрібно паличкою зробити ямку в землі глибиною 2-3 см. Полити ґрунт треба до посадки живців, а не після.

Також садівниця наголошує, що восени пеларгонії треба перенести у будинок, якщо вони були на вулиці. Поливати квіти потрібно рідше, а також треба зменшити кількість добрив.

З метою профілактики квіти обробляють "фундазолом". Оптимальним місцем для зимівлі цієї рослини є утеплений балкон, де температура не опускається нижче +12 градусів. Але можна залишити її і в кімнаті, поставивши ближче до скла. Але важливо, щоб не було протягу.