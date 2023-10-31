Сделайте это с декабристом уже сейчас и он обильно зацветет именно на зимние праздники (видео)

Какие условия нужны декабристу

"Цветет декабрист в зимний период, но если этого не происходит, значит, что-то не так с его уходом. Это может быть из-за неправильного горшка. Если он слишком большой - то растение будет наращивать корневую систему, а не формировать бутоны. Горшок должен быть втрое ниже высоты декабриста", - говорит садовница.

Она советует соблюдать следующие правила ухода за растением:

лучше всего рождественский чувствует себя на северо-восточных или западных окнах

на южном окне понадобится притенение от солнечных лучей

как только началась бутонизация, не перемещайте горшок, иначе растение может сбросить все бутоны

для полива не годится вода, содержащая хлор или известь

лучшая вода для полива - дождевая, но если ее негде взять, поливайте отстоянной в течение десяти дней водопроводной водой

кроме полива, очень важным условием для растения является влажность воздуха: как все бразильские растения, декабрист требует опрыскивания теплой водой

"Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите первую бурную волну цветения, после завершения которой декабристу нужно дать отдохнуть в течение примерно 2-3 недель", - говорит садовница.

После этого нужно уменьшить полив и убирать подкормку. Тогда снова появляются бутоны и декабрист готов ко второй волне, во время которой нужно за ними ухаживать по той же схеме.

Что сделать, чтобы декабрист зацвел именно на праздники

Осенью у растения период покоя. Соответственно его нужно держать при температуре не выше 16 градусов и не давать удобрений. Его можно оставить в кладовке.

"Если вы хотите, чтобы растение зацвело именно на рождественские праздники, например на 25 декабря, то нужно отсчитать 50 дней назад и в этот день нужно внести вазон в дом и выбрать ему постоянное место, чтобы потом его не перемещать", - советует эксперт.

Нужно после этого растение подкармливать калием и фосфором, и поливать дважды в неделю.

Как ухаживать за растением в разные периоды

Октябрь-ноябрь - это период покоя для декабриста. В это время растение должно "отдыхать" в прохладном месте. Поливать нужно один раз в неделю. Со второй половины ноября полив и опрыскивание должны быть через день.

В ноябре-декабре у декабриста начинается период бутонизации. Тогда должен быть полив обильный и регулярный по мере подсыхания почвы.

В декабре-феврале во время цветения не передвигайте и не двигайте растение, чтобы декабрист не скинул цветы", - советует эксперт.

В период роста (март-август) должен быть равномерный полив мягкой водой, тепло и подкормка дважды в месяц удобрениями для кактусов.