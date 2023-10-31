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Зробіть це із різдвяником вже зараз і він рясно зацвіте саме на зимові свята (відео)

Вівторок 31 жовтня 2023 13:31
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Зробіть це із різдвяником вже зараз і він рясно зацвіте саме на зимові свята (відео) Як правильно доглядати за різдвяником (фото: pixabay)
Автор: Styler

Різдвяник асоціюється із зимовими святами, але щоб ця рослина вчасно потішила рясним цвітом, треба за нею правильно доглянути восени.

Про те, які процедури змусять різдвяник цвісти, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.

Яких умов потребує різдвяник

"Цвіте різдвяник у зимовий період, та якщо цього не відбувається, значить, щось не так із його доглядом. Це може бути через неправильний горщик. Якщо він занадто великий - то рослина буде нарощувати кореневу систему, а не формуватиме бутони. Горщик має бути втричі нижчий за висоту різдвяника", - каже садівниця.

Вона радить дотримуватись наступних правил догляду за рослиною:

  • найкраще різдвяник почувається на північно-східних чи західних вікнах
  • на південному вікні знадобиться притінення від сонячних променів
  • як тільки почалася бутонізація, не переміщуйте горщик, інакше рослина може скинути всі бутони
  • для поливання не годиться вода, що містить хлор або вапно
  • найкраща вода для поливу різдвяника - дощова, але якщо її нема, де взяти, поливайте відстояною протягом десяти днів водопровідною водою
  • крім поливу, дуже важливою умовою для рослини є вологість повітря: як усі бразильські рослини, різдвяник потребує обприскування теплою водою

"Дотримуючись цих нехитрих правил, ви отримаєте першу бурхливу хвилю цвітіння, після завершення якої різдвянику потрібно дати відпочити протягом приблизно 2-3 тижнів", - каже садівниця.

Після цього треба зменшити полив і прибрати підживлення. Тоді знову з’являються бутони і декабрист готовий до другої хвилі, під час якої треба за них доглядати за тією ж схемою.

Що зробити, щоб різдвяник зацвів саме на свята

Восени у рослини період спокою. Відповідно її потрібно тримати за температури не вище 16 градусів і не підживлювати її. Різдвяник можна залишити у коморі.

"Якщо ви хочете, щоб рослина зацвіла саме на різдвяні свята, наприклад на 25 грудня, то треба відрахувати 50 днів назад і в цей день треба внести вазон у будинок, вибрати йому постійне місце, щоб потім його не переміщувати", - радить експерт.

Потрібно після цього рослину підживлювати калієм і фосфором, та поливати двічі на тиждень.

Як доглядати за рослиною у різні періоди

Жовтень-листопад - це період спокою для різдвяника. У цей час рослина має "відпочивати" у прохолодному місці. Поливати потрібно один раз на тиждень. З другої половини листопада полив і обприскування має бути через день.

У листопаді-грудні у різдвяника розпочинається період бутонізації. Тоді має бути полив рясний і регулярний в міру підсихання ґрунту.

У грудні-лютому під час цвітіння не пересувайте і не рухайте рослину, щоб різдвяник не скинув квіти", - радить експерт.

У період росту (березень-серпень) має бути рівномірний полив м’якою водою, тепло і підживлення двічі на місяць добривами для кактусів.

Раніше ми писали про те, як восени обрізати пеларгонію, щоб вона рясно цвіла у наступному році.

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