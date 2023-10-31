Сделайте это с декабристом уже сейчас и он обильно зацветет именно на зимние праздники (видео)
Декабрист ассоциируется с зимними праздниками, но чтобы это растение вовремя порадовало обильным цветом, нужно за ним правильно ухаживать осенью.
О том, какие процедуры заставят декабриста зацвести, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім и присадибна ділянка" в YouTube.
Какие условия нужны декабристу
"Цветет декабрист в зимний период, но если этого не происходит, значит, что-то не так с его уходом. Это может быть из-за неправильного горшка. Если он слишком большой - то растение будет наращивать корневую систему, а не формировать бутоны. Горшок должен быть втрое ниже высоты декабриста", - говорит садовница.
Она советует соблюдать следующие правила ухода за растением:
- лучше всего рождественский чувствует себя на северо-восточных или западных окнах
- на южном окне понадобится притенение от солнечных лучей
- как только началась бутонизация, не перемещайте горшок, иначе растение может сбросить все бутоны
- для полива не годится вода, содержащая хлор или известь
- лучшая вода для полива - дождевая, но если ее негде взять, поливайте отстоянной в течение десяти дней водопроводной водой
- кроме полива, очень важным условием для растения является влажность воздуха: как все бразильские растения, декабрист требует опрыскивания теплой водой
"Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите первую бурную волну цветения, после завершения которой декабристу нужно дать отдохнуть в течение примерно 2-3 недель", - говорит садовница.
После этого нужно уменьшить полив и убирать подкормку. Тогда снова появляются бутоны и декабрист готов ко второй волне, во время которой нужно за ними ухаживать по той же схеме.
Что сделать, чтобы декабрист зацвел именно на праздники
Осенью у растения период покоя. Соответственно его нужно держать при температуре не выше 16 градусов и не давать удобрений. Его можно оставить в кладовке.
"Если вы хотите, чтобы растение зацвело именно на рождественские праздники, например на 25 декабря, то нужно отсчитать 50 дней назад и в этот день нужно внести вазон в дом и выбрать ему постоянное место, чтобы потом его не перемещать", - советует эксперт.
Нужно после этого растение подкармливать калием и фосфором, и поливать дважды в неделю.
Как ухаживать за растением в разные периоды
Октябрь-ноябрь - это период покоя для декабриста. В это время растение должно "отдыхать" в прохладном месте. Поливать нужно один раз в неделю. Со второй половины ноября полив и опрыскивание должны быть через день.
В ноябре-декабре у декабриста начинается период бутонизации. Тогда должен быть полив обильный и регулярный по мере подсыхания почвы.
В декабре-феврале во время цветения не передвигайте и не двигайте растение, чтобы декабрист не скинул цветы", - советует эксперт.
В период роста (март-август) должен быть равномерный полив мягкой водой, тепло и подкормка дважды в месяц удобрениями для кактусов.
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