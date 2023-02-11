Що зробити, щоб одяг під час прання не втратив колір: ці способи точно допоможуть

Виверніть одяг навиворіт

Перед пранням виверніть одяг навиворіт. Тертя може пошкодити одяг та спричинити втрату кольору. З тієї ж причини не забувайте застібати блискавку та ґудзики на всьому одязі.

Використовуйте білий оцет

Такий засіб гарантує, що ваш одяг не втратить колір та залишатиметься чистим й яскравим. Необхідно додати 1/2 склянки оцту у пральну машину. Запах оцету зникне, коли одяг висохне.

Замочіть кольоровий одяг у солі

Сіль допоможе, щоб одяг не втратив свій колір під час будь-якого прання. Насипте невеликий стакан солі у миску з водою і помішуйте, поки вона не розчиниться. Потім замочіть кольоровий одяг на 1–2 години та продовжте звичайний цикл прання.

Періть у холодній воді

Для прання одягу використовуйте холодну воду. Таким чином ваш одяг збереже свій колір і яскравість. Гаряча вода може знебарвити тканину та "пофарбувати" інший одяг.

Використовуйте спеціальний порошок

Вибір прального засобу також може вплинути на стан одягу. Деякі порошки можуть залишати сліди на одязі, через що вони виглядають тьмяними.

Обирайте пральний засіб, розроблений спеціально для кольорового або темного одягу. Він чудово випере одяг та зробить його яскравим.