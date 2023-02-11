Что сделать, чтобы одежда во время стирки не потеряла цвет: эти способы точно помогут

Часто случается, когда новая вещь после стирки теряет цвет, бледнеет да еще и окрашивает другие изделия. Чтобы этого избежать, можно обрабатывать ткань перед стиркой специальным раствором или использовать специальные лайфхаки, которые сохранят ткань.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Перед стиркой выверните одежду наизнанку. Трение может повредить одежду и привести к потере цвета. По той же причине не забывайте застегивать молнию и пуговицы на всей одежде.
Такое средство гарантирует, что ваша одежда не потеряет цвет и будет оставаться чистой и яркой. Необходимо добавить 1/2 стакана уксуса в стиральную машину. Запах уксуса исчезнет, когда одежда высохнет.
Соль поможет, чтобы одежда не потеряла свой цвет во время любой стирки. Насыпьте небольшой стакан соли в миску с водой и помешивайте, пока она не растворится. Затем замочите цветную одежду на 1–2 часа и продолжите обычный цикл стирки.
Для стирки одежды используйте холодную воду. Таким образом, ваша одежда сохранит свой цвет и яркость. Горячая вода может обесцветить ткань и "покрасить" другую одежду.
Выбор стирального средства может также повлиять на состояние одежды. Некоторые порошки могут оставлять следы на одежде, из-за чего они выглядят тусклыми.
Выбирайте стиральное средство, разработанное специально для цветной или темной одежды. Оно отлично выстирает одежду и сделает ее яркой.
Ранее мы сообщали, какой режим в стиральной машине не следует использовать.
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