Як прати в'язаний одяг, щоб він не втратив форму: найголовніші секрети

Навіть дуже якісні та дорогі в'язані речі легко зіпсувати пранням. Найчастіше господині допускаються помилок при виборі прального засобу або необхідної температури води. Як результат - одяг розтягується або навпаки збігається, і втрачає красивий вигляд.

Про те, яких правил варто дотримуватись, щоб в'язані речі не розтягувались при пранні - розповідаємо у матеріалі нижче .

Як правильно прати в'язаний одяг

Навіть, якщо у вашій пральній машинці є режим прання для вовни та в'язаних речей, все одно прати їх краще вручну. Так тканина не буде сильно тертися, а волокна не розтягнуться.

Перед пранням не варто замочувати в'язані речі надовго. Вода може порушити структуру волокон, виріб деформується й втратить форму.

Обов'язково перед пранням перегляньте на етикетці склад виробу. Якщо там є особливо делікатні види пряжі, наприклад, альпака, меринос, ангора, мохер чи кашемір, то такі речі треба прати господарським милом, натертим на тертці, або ж дитячим пральним порошком. Звичайний порошок для такого одягу не підходить.

Для інших в'язаних речей також не варто його використовувати. Краще додавайте до прання гель. Він збереже м'якість одягу та делікатно його очистить.

Важливо також правильно вибрати температуру, надто гаряча чи зовсім холодна - не підходить. В'язані речі треба прати за температури не вище 30 градусів, інакше одяг може збігтися або зіпсуватися. Полоскати варто також у воді такої ж температури, бо різкі перепади псують виріб.

В’язані речі потрібно прополіскувати кілька разів. Якщо на нитках залишаться сліди мийного засобу, то вони втратять м’якість.

Якщо ж нитки виробу втратили пружність - це можна виправити. Потрібно у воду для полоскання додати 1 ст. ложку оцту. Також в оцті можна прати і полоскати кольорові речі – він чудово зберігає насиченість кольору.

Якщо у складі одягу є шерстяні нитки, то при полосканні у воду можна додати трішки гліцерину: виріб стане м’яким і шовковистим.

Після прання і полоскання в’язаний одяг ні в якому разі не викручуйте. Дайте воді стекти, або загорніть виріб у махровий рушник, щоб той ввібрав вологу. Тоді на сушарці розстеліть інший рушник і викладіть на нього в'язану річ. Якщо розвісите, як звичайний одяг, то виріб розтягнеться.