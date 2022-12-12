Що зробити, щоб капронові колготи не рвались: прості та дієві трюки

Капронові колготки - це та частина одягу, без якого не можна обійтися в холодну пору року. Якщо ви не хочете щодня витрачатися на покупку нових колготок, спробуйте продовжити їм життя за допомогою простих способів.
Про це пише SantePlus.
Як відомо, капронові колготи є досить деліктними, тому замість того, щоб купувати декілька за один сезон, варто скористатися корисними порадами.
Щоб зробити колготки більш стійкими, перед першим надяганням їх бажано злегка змочити водою і помістити приблизно на годину в морозилку. Потім вийміть їх і зачекайте, поки вони висохнуть, перш ніж одягнути їх.
Зокрема, таку процедуру потрібно робити лише один раз.
Ще один простий спосіб захистити колготки - це збризнути їх лаком для волосся після того, як ви одягнете їх. Лак не тільки зробить їх жорсткішими, але і більш стійкими.
Надійний спосіб врятувати порвані колготки - закрити дірку прозорим лаком для нігтів. Це запобіжить подальшому пошкодженню колготок.
Якщо у вас вдома немає лаку для нігтів, можна скористатися кусковим милом.
Також, якщо колготи сильно порвались і врятувати їх не можна, то за допомогою них можна полірувати дзеркала та вікна. Вони не залишатимуть слідів і ворсинок.
Якщо у вас на килимах є шерсть домашніх тварин, то змочіть колготки водою, покладіть їх на щітку і починайте чистити.
Тонкі колготки також відмінно підійдуть для зберігання цибулі. Вони забезпечать йому постійний приплив повітря, і овоч довше залишиться свіжим.
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