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Що зробити, щоб капронові колготи не рвались: прості та дієві трюки

Як зробити так, щоб капронові колготи не рвались (freek)
Автор: Тетяна Самарук

Капронові колготки - це та частина одягу, без якого не можна обійтися в холодну пору року. Якщо ви не хочете щодня витрачатися на покупку нових колготок, спробуйте продовжити їм життя за допомогою простих способів.

Про це пише SantePlus.

Як відомо, капронові колготи є досить деліктними, тому замість того, щоб купувати декілька за один сезон, варто скористатися корисними порадами.

Шо потрібно зробити

Щоб зробити колготки більш стійкими, перед першим надяганням їх бажано злегка змочити водою і помістити приблизно на годину в морозилку. Потім вийміть їх і зачекайте, поки вони висохнуть, перш ніж одягнути їх.

Зокрема, таку процедуру потрібно робити лише один раз.

Ще один простий спосіб захистити колготки - це збризнути їх лаком для волосся після того, як ви одягнете їх. Лак не тільки зробить їх жорсткішими, але і більш стійкими.

Як позбутися дірок

Надійний спосіб врятувати порвані колготки - закрити дірку прозорим лаком для нігтів. Це запобіжить подальшому пошкодженню колготок.

Якщо у вас вдома немає лаку для нігтів, можна скористатися кусковим милом.

Також, якщо колготи сильно порвались і врятувати їх не можна, то за допомогою них можна полірувати дзеркала та вікна. Вони не залишатимуть слідів і ворсинок.

Якщо у вас на килимах є шерсть домашніх тварин, то змочіть колготки водою, покладіть їх на щітку і починайте чистити.

Тонкі колготки також відмінно підійдуть для зберігання цибулі. Вони забезпечать йому постійний приплив повітря, і овоч довше залишиться свіжим.

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