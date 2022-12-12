Что сделать, чтобы капроновые колготы не рвались: простые и действенные трюки

Как известно, капроновые колготы достаточно деликтны, поэтому вместо того, чтобы покупать несколько за один сезон, стоит воспользоваться полезными советами.

Что нужно сделать

Чтобы сделать колготки более стойкими, перед первым надеванием их желательно слегка смочить водой и поместить примерно на час в морозилку. Затем извлеките их и подождите, пока они высохнут, прежде чем одеть их.

Такую процедуру нужно делать только один раз.

Еще один простой способ защитить колготки - это сбрызнуть их лаком для волос после того, как вы наденете их. Лак не только сделает их более жесткими, но и более устойчивыми.

Как избавиться от дыр

Надежный способ спасти порванные колготки - закрыть дыру прозрачным лаком для ногтей. Это предотвратит дальнейшее повреждение колготок.

Если у вас дома нет лака для ногтей, можно воспользоваться кусковым мылом.

Также, если колготы сильно порвались и спасти их нельзя, то с помощью них можно полировать зеркала и окна. Они не будут оставлять следы и ворсинки.

Если у вас на коврах есть шерсть домашних питомцев, то смочите колготки водой, положите их на щетку и начинайте чистить.

Тонкие колготки также отлично подойдут для хранения лука. Они обеспечат ему постоянный приток воздуха и овощ дольше останется свежим.