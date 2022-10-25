Що зробити, щоб буряк зберігся до наступного врожаю: перелік дій

Буряк - головна складова українського борщу. Також з нього можна приготувати не менш смачні салати та закуски. Головне, це зберегти те, що виростили на своєму городі.

Підготовка до зберігання

Варто викопувати буряк після того, як бадилля засохне і пожовтіє. Перед закладкою на зберігання овочі необхідно підготувати:

очистити від землі;

зрізати бадилля, залишивши не більше сантиметра біля основи;

добре просушити овочі на сонці або в сухому провітрюваному приміщенні.

Відзначається, що збирати врожай краще в суху і теплу погоду. Викопувати коренеплоди рекомендується вилами, щоб не порушувати цілісність шкірки. Мити буряк перед закладкою на зимівлю не слід, достатньо вручну видалити грудки землі.

Як зберегти буряк

Перед закладанням врожаю підлогу і стіни в погребі потрібно просушити, обробити хлорним вапном, перевірити вентиляцію і забезпечити вільний доступ повітря.

Оптимальна температура для коренеплодів - від 0 до + 2° С, вологість - не більше 80%. Буряк не любить сухого повітря. При низькій вологості коренеплоди всихають, в'януть, швидко втрачають вагу і смакові якості.

Зазначимо, що буряк можна зберігати в дерев’яних ящиках, пересипаючи коренеплоди піском.

Також можна взяти поліетиленовий мішок та заповнити його овочами, видалити з нього повітря - найзручніше зробити це за допомогою пилососа. Далі зав’яжіть пакетики й розвішайте їх у підвалі чи льоху.