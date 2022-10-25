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Что сделать, чтобы свекла сохранилась до следующего урожая: перечень действий

Как правильно хранить свеклу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Осенью каждый огородник решает, как лучше сохранить свеклу до весны. Чтобы избежать гниения или увядания корнеплодов, нужно соблюдать определенные правила при сборе урожая и закладке его на хранение.

Что нужно сделать, чтобы урожай не испортился - читайте ниже.

Свекла - главная составляющая украинского борща. Также из него можно приготовить не менее вкусные салаты и закуски. Главное, это сохранить то, что вырастили в своем огороде.

Подготовка к хранению

Следует выкапывать свеклу после того, как ботва засохнет и пожелтеет. Перед закладкой на хранение овощи необходимо подготовить:

  • очистить от земли;
  • срезать ботву, оставив не более сантиметра у основания;
  • хорошо просушить овощи на солнце или в сухом проветриваемом помещении.

Отмечается, что убирать урожай лучше в сухую и теплую погоду. Выкапывать корнеплоды рекомендуется вилами, чтобы не нарушать целостность кожуры. Мыть свеклу перед закладкой на зимовку не следует, достаточно вручную удалить комья земли.

Как сохранить свеклу

Перед закладкой урожая пол и стенки в погребе необходимо просушить, обработать хлорной известью, проверить вентиляцию и обеспечить свободный доступ воздуха.

Оптимальная температура для корнеплодов - от 0 до + 2° С, влажность - не более 80%. Свекла не любит сухого воздуха. При низкой влажности корнеплоды усыхают, увядают, быстро теряют вес и вкусовые качества.

Отметим, что свеклу можно хранить в деревянных ящиках, пересыпая корнеплоды песком.

Также можно взять полиэтиленовый мешок и заполнить его овощами, удалить из него воздух - удобнее всего сделать это с помощью пылесоса. Далее завяжите пакетики и развешайте их в подвале или погребе.

Раньше мы сообщали, как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых полгода.

Также мы писали, как правильно хранить картофель на балконе, чтобы он не испортился до самой весны.

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свекла