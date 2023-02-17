Что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш, чтобы не испортить котлеты
Котлеты – универсальное блюдо, которым можно накормить большую семью. При кажущейся простоте рецепта, получаются они не всегда вкусными. И все из-за элементарного незнания правил приготовления фарша.
Что нельзя добавлять в котлеты – в материале Styler ниже.
Что можно добавить в фарш
Выберите качественное мясо. В нем не должно быть прожилок и хрящей. Для котлетного фарша подойдет свинина, говядина, курятина, индюшатина. Также можно миксовать разные виды мяса.
Чаще фарш готовится из равной смеси говядины и свинины, где первая дает вкус и аромат, а вторая – сочность.
Перед прокруткой через мясорубку рекомендуется вырезать все жилки и хрящи, а вот жир – оставить.
Добавьте вымоченную в воде мякоть белого хлеба, изрубленную мелко или пропущенную через мясорубку луковицу, соль, перец, любимые специи.
Если боитесь, что котлеты развалятся, добавьте 1-2 столовых ложки сухой манной крупы. Также можно поэкспериментировать с картофелем – потрите две небольшие картофелины, отожмите и добавьте в фарш, он точно не будет распадаться при жарке котлет.
Что не стоит добавлять в котлеты
Не добавляйте в фарш яйца и молоко. Ведь яичный белок скорее доходит до готовности в фарше, делая котлеты дубовыми. А вот сочетание молочного и мясного белка противоречивое и не все могут его переносить.
И не забудьте пропарить котлеты после жарки. Сложите их в кастрюлю с толстым дном, налейте немного воды и поставьте на огонь. Пропарьте несколько минут под крышкой, и ваши идеальные котлеты готовы!
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