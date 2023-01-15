На цій олії краще не смажити. Поширена помилка багатьох з нас
Рослинні олії найчастіше використовуються для приготування смаженої їжі, але не всі вони однаково корисні. То на якій олії краще не смажити, а яка підходить для такого способу готування?
Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Соняшникова і кукурудзяна олія
Багато хто впевнений, що соняшникова олія – це кращий варіант для приготування їжі, оскільки вона є, дешевою, практично не має запаху і не містить в складі холестерину.
Як пише Fitnesscity, рафінована соняшникова олія є однією з найбільш некорисних для обміну речовин людини й більшість дієтологів рекомендують від неї відмовитися.
Причина цієї шкоди - надзвичайно високий вміст в соняшниковій олії жирів Омега-6. Ці жири, на відміну від Омега-3 (риб’ячий жир) або Омега-9 (оливкова олія), необхідні організму лише в украй невеликих кількостях. При цьому будь-які види соняшникової олії (включаючи нерафіновану) приблизно на 60-80% складаються саме з жирів Омега-6.
Власне, шкідливі не самі Омега-6, а виключно їх вживання у великих кількостях. Саме тому варто обмежити вживання соняшникової олії.
Те ж саме експерти кажуть і про кукурудзяну олію. На жаль, саме ці олії широко використовуються не тільки в напівфабрикатах і фастфуді (саме на них смажать гамбургери та картоплю фрі), але і в більшості звичайних ресторанів.
Чи підходить оливкова олія для смаження?
Безпечною альтернативою шкідливій соняшниковій олії найчастіше стає оливкова. Ця олія переважно складається з мононасичених жирних кислот Омега-9, нейтральних для здоров’я.
І хоча при нагріванні оливкової олії антиоксиданти, що містяться в ній частково втрачають свої властивості, ніяких шкідливих елементів в складі все-таки не з’являється. Іншими словами, оливкова олія безпечна як для приготування їжі, так і для регулярного вживання в розумних кількостях.
Цікаво, що для щоденного смаження нам зовсім не потрібна дорога оливкова олія холодного віджиму – вона підходить скоріше для додавання в салати. Для приготування звичайної їжі ви цілком можете використовувати рафіновану оливкову олію.
Кокосова олія
Ще одним хорошим варіантом для приготування їжі є кокосова олія. Вона відмінно переносить високі температури, володіючи приємним смаком і унікальним профілем жирних кислот у своєму складі.
По суті, кокосова олія є рослинної версією насичених тваринних жирів, проте вона не містить в складі холестерину.
Пам'ятайте про точку димлення
Як кажуть експерти Well+Good, перш ніж смажити на будь-якій олії варто дізнатися більше про точку димлення – температуру, за якої олія починає диміти.
Цей процес не тільки погіршує смак їжі, але й призводить до утворення вільних радикалів, які руйнують клітини та сприяють розвитку захворювань.
Чим нижча точка димлення, тим більш непридатна олія для термічної обробки.
Точки димлення різних олій:
- Олія авокадо: 271°С;
- Кукурудзяна олія: рафінована – 230-238°C; нерафінована – 178°C;
- Оливкова олія: рафінована – 199-243°C; віджим virgin – 210°C; віджим extra virgin – 160-190 °C.
- Соняшникова олія: рафінована – 232°C; нерафінована – 107°C.
- Кунжутна олія: 210°С;
- Кокосова олія: рафінована – 200°C; нерафінована – 177°C;
- Лляна олія: нерафінована – 107°C.
Коли олія досягає точки димлення, молекули починають руйнуватися. Це означає, що ви отримуєте менш якісний смак та меншу кількість поживних речовин.
Раніше ми писали, як відрізнити хорошу оливкову олію від підробки.
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