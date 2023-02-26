Що буде замість пам'ятника Катерині ІІ? Ось таким може стати центр Одеси (фото)

Що відомо про конкурс

Конкурс розпочнеться 31 березня і триватиме до 1 серпня. З міського бюджету планують виділити 350 тисяч гривень для заохочення учасників.

Оскільки ця площа є в історичній частині міста, яку включили до списку ЮНЕСКО, проєкт потрібно буде узгоджувати з представниками організації та Мінкультом.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що конкурс спочатку хотіли зробити міжнародним, однак це надто ускладнювало організацію процесу та могло затягнути його.

Відомо також, що міжнародний конкурс коштував би міському бюджету від 8 до 10 млн грн. Разом з тим, подати заявку на участь може будь-хто, зокрема й іноземці.

Яким може стати центр Одеси

Раніше архітектори Кирило Вербич і Дмитро Сівак створили проєкт реконструкції Катеринівської площі.

Згідно з їхнім проєктом, замість пам'ятника Катерині ІІ пропонують встановити великий фонтан, а поряд облаштувати громадський простір та озеленити його.

"Так може бути, якщо зробити площу і вулицю для людей, а не машин. Зробити настільки важливий для міста простір пішохідним, з фонтанами, з деревами, місцями відпочинку від літньої спеки. Місцем, де можуть проходити концерти та ярмарки. Місцем, де зароджуватимуться нові емоції та спогади", - заявив Дмитро Сівак у Facebook.

Ось так може виглядати центр Одеси (фото: Facebook/Dmitriy Sivak)

Варто відзначити, що одесити схвально відреагували на цей проєкт. У коментарях до посту вони зазначили, що в Одесі справді бракує зелених зон. Адже у місті влітку спекотно, а дерева давали б трохи тіні і прохолоди.

Ось так може виглядати центр Одеси (фото: Facebook/Dmitriy Sivak)