Что будет вместо памятника Екатерине ІІ? Вот каким может стать центр Одессы (фото)

В Одессе объявили архитектурный конкурс на лучший проект по реконструкции площади, где раньше стоял памятник Екатерине II. Решение было принято на заседании Одесского исполкома 23 февраля.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Конкурс начнется 31 марта и продлится до 1 августа. Из городского бюджета планируется выделить 350 тысяч гривен для поощрения участников.
Поскольку эта площадь находится в исторической части города, которая включена в список ЮНЕСКО, проект нужно будет согласовывать с представителями организации и Минкультом.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что конкурс сначала хотели сделать международным, однако это слишком усложняло организацию процесса и могло затянуть его.
Известно также, что международный конкурс обошелся бы городскому бюджету от 8 до 10 млн грн. Вместе с тем, подать заявку на участие может любой, в том числе иностранцы.
Ранее архитекторы Кирилл Вербич и Дмитрий Сивак создали проект реконструкции Екатериновской площади.
Согласно их проекту, вместо памятника Екатерине ІІ предлагают установить большой фонтан, а рядом обустроить общественное пространство и озеленить его.
"Так может быть, если сделать площадь и улицу для людей, а не машин. Сделать столь важное для города пространство пешеходным, с фонтанами, с деревьями, местами отдыха от летней жары. Местом, где могут проходить концерты и ярмарки. Местом, где будут зарождаться новые эмоции и воспоминания", - заявил Дмитрий Сивак у Facebook.
Следует отметить, что одесситы одобрительно отреагировали на этот проект. В комментариях к посту они отметили, что в Одессе действительно не хватает зеленых зон. Ведь в городе летом жарко, а деревья давали бы немного тени и прохлады.
Вот так может выглядеть центр Одессы (фото: Facebook/Dmitriy Sivak)
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