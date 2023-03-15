Що заборонено робити у свій день народження: прикмети та забобони

Зі святом, яке відзначається в житті кожної людини один раз на рік, пов’язано чимало забобонів. День народження є важливою для кожної людини подією. Однак, у цей день є деякі заборони.
Що не можна робити у свій день народження - читайте у матеріалі Styler нижче.
Загалом існує багато прикмет та забобонів, пов'язаних з днем народження. У святковий день не можна:
Існує цікава прикмета, що як зустрінеш рік, так його і проведеш. Вона в повній мірі стосується як новорічного свята, так і дня народження. Якщо у свято дотримуватись певних ритуалів і традицій, то можна зробити цей час яскравішим, кращим та позитивнішим.
Зокрема, щоб весь рік були гроші, покладіть до кишені монетку і не виймайте її весь день.
Також не одягайте цього дня старі поношені речі, адже вони відлякують успіх.
Якщо ви є віруючою людиною, зверніться з молитовними проханнями до Бога. У день народження вони обов'язково будуть почуті.
Раніше ми повідомляли, в якому віці день народження святкувати не рекомендується.
Також ми писали, як правильно потрібно відзначати день народження.