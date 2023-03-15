Что запрещено делать в свой день рождения: приметы и суеверия

С праздником, который отмечается в жизни каждого человека раз в год, связано немало суеверий. День рождения является важным для каждого человека событием. Однако в этот день есть некоторые запреты.
Что нельзя делать в свой день рождения - читайте в материале Styler ниже.
В общем, существует много примет и суеверий, связанные с днем рождения. В праздничный день нельзя:
Есть интересная примета, что как встретишь год, так его и проведешь. Она в полной мере относится как к новогоднему празднику, так и дня рождения. Если в праздник соблюдать определенные ритуалы и традиции, то можно сделать это время ярче, лучше и позитивнее.
В частности, чтобы весь год были деньги, положите в карман монетку и не вынимайте ее весь день.
Также не одевайте в этот день старые поношенные вещи, ведь они отпугивают успех.
Если вы верующий человек, обратитесь с молитвенными просьбами к Богу. В день рождения они обязательно будут услышаны.
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