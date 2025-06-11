Цей Android-смартфон вперше офіційно працює з пристроями Apple: що це означає

Китайська компанія vivo готує до виходу складаний смартфон X Fold 5, який може стати першим Android-пристроєм з підтримкою Apple Watch і iCloud.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority .

Vivo X Fold 5 отримає підтримку Apple Watch і iCloud

Згідно з опублікованою інформацією, X Fold 5 дасть змогу власникам Apple Watch отримувати вхідні дзвінки та повідомлення прямо на годинник, а також синхронізувати зібрані ними дані про здоров'я з додатком vivo Health.

Крім цього, смартфон зможе підключатися до iCloud через вбудовану систему управління файлами. Також буде підтримка роботи з AirPods, можливість використовувати X Fold 5 як додатковий екран для Mac і віддалене управління комп'ютером Apple.

Якщо раніше Apple принципово обмежувала сумісність своїх гаджетів з іншими платформами, наприклад, так і не випустила версію Apple Watch для Android, то тепер цей бар'єр можуть обійти сторонні виробники.

Vivo X Fold 5 і Apple Watch (фото: Vivo)

Що ще відомо про vivo X Fold 5 і коли його чекати

Крім інтеграції з екосистемою Apple, vivo X Fold 5 отримає екран з яскравістю до 4500 ніт, технологію високочастотного ШІМ-діммінга і сертифікацію TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 для зниження навантаження на зір.

Офіційна дата презентації поки не оголошена, але пристрій, за даними інсайдерів, може бути представлений вже цього місяця.

Нова модель може зацікавити користувачів, які замислювалися про перехід з iPhone на Android, але не хотіли втрачати звичні пристрої з екосистеми Apple. Тепер у них може з'явитися гібридне рішення, що поєднує найкраще з двох світів.