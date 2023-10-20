ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Що з його головою?": Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:10
UA EN RU
"Що з його головою?": Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

Останні знімки Періс Хілтон, розміщені у соцмережах, викликали занепокоєння серед її шанувальників щодо здоров’я її дитини. У мережі почали поширюватися тривожні повідомлення, і багато хто чекає новин від цієї знаменитої матері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Періс Хілтон показала маленького сина

Американська світська левиця за останні півроку тішила своїх підписників зворушливими моментами, на яких закарбовані її особливі стосунки з сином Феніксом.

&quot;Що з його головою?&quot;: Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь&quot;Що з його головою?&quot;: Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Однак ці фотографії викликали занепокоєння у деяких її відданих шанувальників.

Днями знаменитість показала нові світлини 9-місячного спадкоємця.

"Мій чарівний ангел Фенікс вперше в Нью-Йорку", - підписала публікацію Періс.

&quot;Що з його головою?&quot;: Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Юзери занепокоїлися здоров’ям малюка

Деякі фоловери закликали Хілтон звернутися за медичною допомогою для її сина.

  • Що у нього з головою?
  • Він хворий?
  • Боже, так швидко росте
  • Такий милий.
  • У нього енцефаліт? Я не намагаюся бути грубим, але це не здається нормальним
  • Вам потрібно показати дитину дитячому нейрохірургу, у нього досить велике тім'ячко, йому, ймовірно, знадобиться МРТ або УЗД, щоб виключити блокування спинномозкової рідини в мозку
  • Генетично сконструйований, щоб точно стати генієм

&quot;Що з його головою?&quot;: Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Нагадаємо, у січні цього року Періс Хілтон повідомила про народження сина.

Для цього акторка звернулася до послуг сурогатного материнства.

Батько дитини - чоловік Періс Картер Реум, з яким вони заручилися у листопаді 2021 року.

Раніше Лобода показала, як зараз виглядають її доньки.

Також ми писали, що снайперка Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитина зірки Пэрис Хилтон