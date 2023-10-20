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Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото

П'ятниця 20 жовтня 2023 16:16
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Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачці Світлані Лободі виповнився 41 рік. На честь дня народження зірка вирішила поділитися зі своїми прихильниками рідкісною світлиною, на якій вона позує разом з донечками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Як виглядають доньки Лободи

На фото, яке опублікувала артистка у своєму блозі, вона зображена з Євою та Тільдою на пляжі біля пальми.

Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото

Світлана Лобода з доньками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Знімок співачка підкріпила текстом, в якому подякувала фоловерам за привітання, побажала "миру усім нашим дітям" і завершення війн.

"В такий складний час моє єдине бажання - щоб наші діти росли у мирі.
Нехай усі війни закінчаться. Нехай усі діти будуть здорові. Нехай усі ми будемо щасливі. Цінуйте кожен день, кожну хвилину. Люблю вас та дякую за всі ваші побажання!" - підписала публікацію Світлана.

Нагадаємо, старшу доньку Євангеліну Лобода народила у 2011 році від хореографа та режисера Андрія Царя, який, як відомо, зараз перебуває у РФ.

Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото

Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фотоЛобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото

Світлана Лобода з дітьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Хто є батьком молодшої спадкоємиці Світлани - Тільди - невідомо.

За чутками, ним може бути лідер Rammstein Тілль Ліндеманн, але сама виконавиця цю інформацію ні спростовує, ні підтверджує.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про 5 принципів Світлани Лободи, які допомагають їй йти тільки вперед.

Також ми писали, шо у родині Мірошниченко знову буде поповнення.

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Лобода звезды шоу-бизнеса