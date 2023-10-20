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"Что с его головой?": Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь

Пятница 20 октября 2023 20:10
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"Что с его головой?": Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Иванна Пашкевич

Последние снимки Пэрис Хилтон, размещенные в соцсетях, вызвали беспокойство среди ее поклонников по поводу здоровья ее ребенка. В сети начали распространяться тревожные сообщения, и много кто ожидает новостей от этой знаменитой матери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Пэрис Хилтон показала маленького сына

Американская светская львица за последние полгода радовала своих подписчиков трогательными моментами, на которых запечатлены ее особые отношения с сыном Фениксом.

&quot;Что с его головой?&quot;: Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь&quot;Что с его головой?&quot;: Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)

Однако эти фотографии вызывали обеспокоенность у некоторых ее преданных поклонников.

На днях знаменитость показала новые фотографии 9-месячного наследника.

"Мой волшебный ангел Феникс впервые в Нью-Йорке", - подписала публикацию Пэрис.

&quot;Что с его головой?&quot;: Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)

Юзеры обеспокоились здоровьем малыша

Некоторые фоловеры призвали Хилтон обратиться за медицинской помощью для ее сына.

  • Что у него с головой?
  • Он болен?
  • Боже, так быстро растет
  • Такой милый
  • У него энцефалит? Я не пытаюсь быть грубым, но это не кажется нормальным
  • Вам нужно показать ребенка детскому нейрохирургу, у него достаточно большой родничок, ему, вероятно, понадобится МРТ или УЗИ, чтобы исключить блокировку спинномозговой жидкости в мозге
  • Генетически сконструирован, чтобы точно стать гением

&quot;Что с его головой?&quot;: Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)

Напомним, в январе этого года Пэрис Хилтон сообщила о рождении сына.

Для этого актриса обратилась к услугам суррогатного материнства.

Отец ребенка - муж Пэрис Картер Реум, с которым они обручились в ноябре 2021 года.

Раньше Лобода показала, как сейчас выглядят ее дочери.

Также мы писали, что снайперша Эмеральд призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за Стипанюка.

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дитина зірки Пэрис Хилтон