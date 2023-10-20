"Что с его головой?": Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь
Последние снимки Пэрис Хилтон, размещенные в соцсетях, вызвали беспокойство среди ее поклонников по поводу здоровья ее ребенка. В сети начали распространяться тревожные сообщения, и много кто ожидает новостей от этой знаменитой матери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Пэрис Хилтон показала маленького сына
Американская светская львица за последние полгода радовала своих подписчиков трогательными моментами, на которых запечатлены ее особые отношения с сыном Фениксом.
Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)
Однако эти фотографии вызывали обеспокоенность у некоторых ее преданных поклонников.
На днях знаменитость показала новые фотографии 9-месячного наследника.
"Мой волшебный ангел Феникс впервые в Нью-Йорке", - подписала публикацию Пэрис.
Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)
Юзеры обеспокоились здоровьем малыша
Некоторые фоловеры призвали Хилтон обратиться за медицинской помощью для ее сына.
- Что у него с головой?
- Он болен?
- Боже, так быстро растет
- Такой милый
- У него энцефалит? Я не пытаюсь быть грубым, но это не кажется нормальным
- Вам нужно показать ребенка детскому нейрохирургу, у него достаточно большой родничок, ему, вероятно, понадобится МРТ или УЗИ, чтобы исключить блокировку спинномозговой жидкости в мозге
- Генетически сконструирован, чтобы точно стать гением
Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)
Напомним, в январе этого года Пэрис Хилтон сообщила о рождении сына.
Для этого актриса обратилась к услугам суррогатного материнства.
Отец ребенка - муж Пэрис Картер Реум, с которым они обручились в ноябре 2021 года.
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