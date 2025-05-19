Що їсть Володька з "VIP Тернопіль": улюблені страви Тараса Стадницького

Улюблені українські страви: мамині вареники - понад усе

Актор зізнається, що перше місце у гастрономічному серці тримають домашні вареники. З капустою, з сиром, з картоплею, з гречкою і сиром - в будь-якому варіанті вони для нього святі. Їсть тільки зі сметаною. А якщо солоні - ще й з домашніми шкварками.

"Вареники з вишнею чи чорницею - зі сметаною та цукром", - каже він.

Окрім вареників, в особливому гастро-рейтингу Стадницького:

деруни

тещині голубці

картопля, смажена на великій сковорідці на вогні.

"Взагалі в мами в селі все смакує по-особливому, ще й якщо після доброї фізичної роботи", - додає актор.

Стадницький розповів про улюблені страви (фото надано прес-службою)

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Попри любов до українського традиційного столу, Стадницький не цурається й іншої гастрономії. Проте його вибір - завжди конкретний і без надмірної екзотики:

добрий американський стейк або ребра, якщо хочеться м’яса "по-справжньому"

суші, але без фанатизму - як варіант для різноманітності

журек - традиційний польський суп із житнього борошна

Загалом, зізнається Тарас, більшість його гастровподобань тісно пов’язані з домом, з тими, хто поруч, і з теплими буденними моментами.