Что ест Володька из "VIP Тернопіль": любимые блюда Тараса Стадницкого

Любимые украинские блюда: мамины вареники - превыше всего

Актер признается, что первое место в гастрономическом сердце держат домашние вареники. С капустой, с творогом, с картошкой, с гречкой и творогом - в любом варианте они для него святые. Ест только со сметаной. А если соленые - еще и с домашними шкварками.

"Вареники с вишней или черникой - со сметаной и сахаром", - говорит он.

Кроме вареников, в особом гастро-рейтинге Стадницкого:

деруны

тещины голубцы

картофель, жаренный на большой сковороде на огне.

"Вообще у мамы в селе все на вкус по-особенному, еще и если после хорошей физической работы", - добавляет актер.

Стадницкий рассказал о любимых блюдах (фото предоставлено пресс-службой)

А что с мировой кухней? Здесь - мясо и немного Польши

Несмотря на любовь к украинскому традиционному столу, Стадницкий не чурается и другой гастрономии. Однако его выбор - всегда конкретный и без чрезмерной экзотики:

хороший американский стейк или ребра, если хочется мяса "по-настоящему"

суши, но без фанатизма - как вариант для разнообразия

журек - традиционный польский суп из ржаной муки

В целом, признается Тарас, большинство его гастрономических предпочтений тесно связаны с домом, с теми, кто рядом, и с теплыми будничными моментами.