Що їсть на сніданок Мадонна та в чому секрет її бездоганної фігури

Королева поп-музики Мадонна у свої 66 років виглядає бездоганно. Все завдяки правильному харчуванню та тренуванням, які дійсно працюють.
Що їсть зірка на сніданок та секрет її бездоганної фігури - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У молодості Мадонна була повненькою і не заперечує, що мала схильність до набору ваги. Проте завдяки неймовірній силі волі та наполегливості їй вдалося підтримувати свою вагу під контролем.
Багато років поспіль співачка має неперевершену фізичну форму. Як відомо, Мадонна дотримується макробіотичної дієти, вона ніколи не їсть:
Мадонна також додає до власного раціону боби, горіхи, рибу та насіння.
Як відомо, користь від цих продуктів полягає у тому, що вони збагачені вітамінами та мікроелементами. Так, вони багаті клітковиною, вітаміном Е та вітамінами групи В, залізом, міддю, цинком, магнієм, антиоксидантами, ненасиченими жирними кислотами, вуглеводами, білком, фітохімікатами та водою.
Її фізичними навантаженнями займається особистий тренер, який щодня розробляє нові вправи, щоб уникнути монотонності і забезпечити організму постійний виклик. Мадонна особливо полюбляє йогу, танцювальний фітнес і пілатес, доповнюючи їх кардіо- і силовими тренуваннями.
Головний секрет фізичних навантажень Мадонни - це групові заняття. Щоб зарядитися енергією та позитивними емоціями під час тренувань, вона запрошує друзів і близьких. У такій атмосфері, на її думку, заняття стають більш ефективними та приємними, а час у спортзалі минає швидше.
Свій ранок знаменитість розпочинає зі склянки свіжого соку, а влітку віддає перевагу кавуновому. На сніданок Мадонна вживає пропарений бурий рис з яйцями, ягодами та вівсяними пластівцями.
Мадонна рекомендує дотримуватися розпорядку дня за будь-яких обставин. На всі ваші розваги, тренування, відпочинок і роботу має бути чітко відведено певний час. Важливо намагатися не порушувати графік, адже так організм звикне до режиму і допоможе вам підтримувати себе у формі.
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В матеріалі використані джерела - HelloMagazine, DailyMail, Instagram Мадонни.