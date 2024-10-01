RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигуры

Фото: Что выбирает на завтрак Мадонна (instagram.com/madonna)
Автор: Людмила Жукова

Королева поп-музыки Мадонна в свои 66 лет выглядит безупречно. Все благодаря правильному питанию и действительно работающим тренировкам.

Что ест звезда на завтрак и секрет ее безупречной фигуры - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что ест Мадонна

В молодости Мадонна была пышкой и не отрицает, что имела склонность к набору веса. Однако благодаря невероятной силе воли и упорству ей удалось держать свой вес под контролем.

Певица обладает невероятной силой воли (фото: instagram.com/madonna)

Многие годы певица имеет непревзойденную физическую форму. Как известно, Мадонна придерживается макробиотической диеты, она никогда не ест.

  • мясо,
  • колбас,
  • хлеба,
  • молочки,
  • сладостей,
  • жареного.

Мадонна также добавляет в свой рацион бобы, орехи, рыбу и семена.

Мадонна придерживается макробиотической диеты (фото: uaeu.top)

Как известно, польза от этих продуктов состоит в том, что они обогащены витаминами и микроэлементами. Так, они богаты клетчаткой, витамином Е и витаминами группы В, железом, медью, цинком, магнием, антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами, углеводами, белком, фитохимикатами и водой.

Ее физическими нагрузками занимается личный тренер, ежедневно разрабатывающий новые упражнения, чтобы избежать монотонности и обеспечить организму постоянный вызов. Мадонна особенно любит йогу, танцевальный фитнесс и пилатес, дополняя их кардио- и силовыми тренировками.

Мадонна смотрится безупречно в свои 66 лет (фото: instagram.com/madonna)

Главный секрет физических нагрузок Мадонны – это групповые занятия. Чтобы зарядиться энергией и положительными эмоциями во время тренировок, она приглашает друзей и близких. В такой атмосфере, по ее мнению, занятия становятся более эффективными и приятными, а время в спортзале проходит быстрее.

Что ест на завтрак Мадонна

Свое утро знаменитость начинает со стакана свежего сока, а летом предпочитает арбузный. На завтрак Мадонна употребляет пропаренный бурый рис с яйцами, ягодами и овсяными хлопьями.

Распорядок дня Мадонны

Мадонна рекомендует придерживаться распорядка дня при любых обстоятельствах. На все ваши развлечения, тренировки, отдых и работу должно быть четко отведено время. Важно стараться не нарушать график, так ведь организм привыкнет к режиму и поможет вам поддерживать себя в форме.

Читайте также о любимом завтраке Дженнифер Энистон, чтобы оставаться молодой и энергичной.

Вам будет интересно прочитать, что выбирает на завтрак Кейт Миддлтон.

В материале использованы источники - HelloMagazine, DailyMail, Instagram Мадонны.

Читайте РБК-Украина в Google News
МадоннаЗдоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье