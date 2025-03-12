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Що їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актора

Середа 12 березня 2025 13:30
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Що їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актора Тарас Цимбалюк схуд та розповів про своє харчування (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Тетяна Самарук

Український актор Тарас Цимбалюк вражає шанувальників своєю трансформацією - за два місяці він скинув понад сім кілограмів. Зірка заявив, що з початку нового року кардинально змінив свій режим.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що їсть та як тренується відомий актор.

Як схуд актор

У лютому актор заявляв, що майже за півтора місяця схуд на 7 кг і на той момент його вага складала 95 кг. Тоді як до початку трансформації - 102 кг.

З початку нового року він мінімізував солодощі, відмовився від алкоголю, не переїдає, контролює кількість вуглеводів і за змоги тренується. Також він не вживає креатин та БАДи.

Що їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актора

Як змінився Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Також зірка опублікував відео, як він активно займається на велотренажері.

"Моя трансформація продовжується", - написав він.

Що їсть Тарас Цимбалюк

Окрім того, він активно публікує у соцмережах знімки з гастролей та свої тарілки, як харчується. Зокрема, видно, що у його раціоні лише корисна їжа, а саме: яйця, авокадо, цільнозернові каші, червона риба та легкі листові салати.

Саме завдяки такому харчуванню та активному спорту Цимбалюку вдається швидко худнути та нарощувати м'язи.

Що їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актораЩо їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актораЩо їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актораЯк харчується Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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