Що їсть і як тренується Тарас Цимбалюк, щоб мати ідеальне тіло: головні правила режиму актора
Український актор Тарас Цимбалюк вражає шанувальників своєю трансформацією - за два місяці він скинув понад сім кілограмів. Зірка заявив, що з початку нового року кардинально змінив свій режим.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що їсть та як тренується відомий актор.
Як схуд актор
У лютому актор заявляв, що майже за півтора місяця схуд на 7 кг і на той момент його вага складала 95 кг. Тоді як до початку трансформації - 102 кг.
З початку нового року він мінімізував солодощі, відмовився від алкоголю, не переїдає, контролює кількість вуглеводів і за змоги тренується. Також він не вживає креатин та БАДи.
Як змінився Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Також зірка опублікував відео, як він активно займається на велотренажері.
"Моя трансформація продовжується", - написав він.
Що їсть Тарас Цимбалюк
Окрім того, він активно публікує у соцмережах знімки з гастролей та свої тарілки, як харчується. Зокрема, видно, що у його раціоні лише корисна їжа, а саме: яйця, авокадо, цільнозернові каші, червона риба та легкі листові салати.
Саме завдяки такому харчуванню та активному спорту Цимбалюку вдається швидко худнути та нарощувати м'язи.
Як харчується Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
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