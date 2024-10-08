Що їсть 55-річна Гвен Стефані, яка виглядає вдвічі молодше свого віку

Американська співачка та дизайнерка Гвен Стефані у свої 55 років виглядає у два рази молодше, завдяки своєму харчуванню, тренуванням та стилю життя.
Що їсть відома зірка та як харчується - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сама Гвен Стефані не раз зізнавалася, що в дитинстві була повною і невпевненою у собі.
"У шкільні роки в мене були зайва вага і одяг, що невдало сидів", - казала вона журналістам.
Зараз пресу зірки можна тільки позаздрити, у свої 55 років вона у чудовій формі.
Гвен стала вегетаріанкою у 12 років і досі дотримується цього раціону, стверджуючи, що відмова від м'яса - це запорука молодості.
При цьому співачка вже кілька років дотримується низьковуглеводного харчування - вона не їсть макаронів, хліба, рису, зате вживає дуже багато води.
Гвен включає в раціон органічні фрукти та овочі, а також горіхи. У її райдері містяться вітамінізовані напої, соєве молоко, буряк, селера, морква, шпинат та органічні мигдаль та кешью.
Зірку можна зустріти в тренажерному залі щонайменше чотири рази на тиждень, а займається вона щоразу протягом години.
Її колишній тренер Майк Хітлі розповідав, що артистка любить кругові тренування у поєднанні з підняттям тяжкості та кардіонавантаженнями, саме вони забезпечують такий рельєфний прес.
За словами зірки, вона постійно намагається рухатися, це стосується не тільки залу.
"Щоб побачити результат - важлива регулярність. Не пропускайте тренування", - каже вона.
У артистки є традиція - на Різдво вона цілий день готує різні страви разом з дітьми та чоловіком Блейком. Втім, у будні вони часто надходять аналогічним чином: це чудовий спосіб виробити здорові харчові звички та весело провести час із сім'єю.
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