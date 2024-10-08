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Що їсть 55-річна Гвен Стефані, яка виглядає вдвічі молодше свого віку

Фото: Який спосіб життя веде Гвен Стефані (instagram.com/gwenstefani)
Автор: Людмила Жукова

Американська співачка та дизайнерка Гвен Стефані у свої 55 років виглядає у два рази молодше, завдяки своєму харчуванню, тренуванням та стилю життя.

Що їсть відома зірка та як харчується - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Секрети молодості та краси Гвен Стефані

Сама Гвен Стефані не раз зізнавалася, що в дитинстві була повною і невпевненою у собі.

"У шкільні роки в мене були зайва вага і одяг, що невдало сидів", - казала вона журналістам.

Зараз пресу зірки можна тільки позаздрити, у свої 55 років вона у чудовій формі.

Гвен стала вегетаріанкою у 12 років і досі дотримується цього раціону, стверджуючи, що відмова від м'яса - це запорука молодості.

 При цьому співачка вже кілька років дотримується низьковуглеводного харчування - вона не їсть макаронів, хліба, рису, зате вживає дуже багато води.

Гвен включає в раціон органічні фрукти та овочі, а також горіхи. У її райдері містяться вітамінізовані напої, соєве молоко, буряк, селера, морква, шпинат та органічні мигдаль та кешью.

Гвен Стефані в шикарній формі (фото: instagram.com/gwenstefani)

Гвен Стефані регулярно тренується 

Зірку можна зустріти в тренажерному залі щонайменше чотири рази на тиждень, а займається вона щоразу протягом години.

Її колишній тренер Майк Хітлі розповідав, що артистка любить кругові тренування у поєднанні з підняттям тяжкості та кардіонавантаженнями, саме вони забезпечують такий рельєфний прес.

Гвен Стефані постійно тренується в залі (instagram.com/gwenstefani)

За словами зірки, вона постійно намагається рухатися, це стосується не тільки залу.

"Щоб побачити результат - важлива регулярність. Не пропускайте тренування", - каже вона.

Гвен Стефані любить органічні продукти (instagram.com/gwenstefani)

Гвен Стефані любить готувати разом з родиною

У артистки є традиція - на Різдво вона цілий день готує різні страви разом з дітьми та чоловіком Блейком. Втім, у будні вони часто надходять аналогічним чином: це чудовий спосіб виробити здорові харчові звички та весело провести час із сім'єю.

Гвен Стефані з чоловіком Блейком (фото: instagram.com/gwenstefani)

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